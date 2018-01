ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ၂ လအနားယူရမယ့္ ဂ်ီးဆပ္

မန္စီးတီးအသင္းနဲ႔ ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ အသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့တဲ့ မန္စီးတီးတိုက္စစ္မွဴး ဂါဘီရီရယ္ ဂ်ီးဆပ္ဟာ ၂ လခန္႔ အနားယူရေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။

မန္စီးတီးနည္းျပ ဂြါဒီယိုလာအေနနဲ႔ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းကို ကိုင္တြယ္ခဲ့စဥ္က ၁၉ ပြဲဆက္ ႏိုင္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ စံခ်ိန္နဲ႔ တူညီတဲ့ စံခ်ိန္တစ္ခုကို ရယူဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ေပမယ့္ သေရရလဒ္သာ ထြက္ေပၚခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မန္စီးတီး အသင္း ယခုႏွစ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ရံႈးပြဲမရွိ စံခ်ိန္ကို ဆက္လက္ထိန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ီးဆပ္အေနနဲ႔ ပြဲကစားခ်ိန္ ၁၁ မိနစ္မွာ ၿပိဳင္ဘက္ ကစားသမားနဲ႔ ထိခိုက္မိခဲ့ျခင္း မရွိပဲ မိမိဘာသာ ေျခေခါက္လဲက်ခဲ့ၿပီး ၁၂ မိနစ္မွာ အဂူရိုနဲ႔ လူစားလဲလွယ္ခဲ့ရ ပါတယ္။

Man City remain unbeaten in the Premier League, but it comes at a cost.

