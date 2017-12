ေရွာ္ေကးအသင္းကိုု အငွားသြားေရာက္ကစားဖြယ္ရွိတဲ့ မာကိုုပါကာ

ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းရဲ႕ Chief Execuctive ျဖစ္သူ ဂစ္စ္ပီ မာရိုုတာက အသင္းရ႕ဲ ေတာင္ပံ ကစားသမား မာကိုုပါကာ ကိုု ဇန္န၀ါရီအေျပာင္းအေရႊ႕မွာ အငွားခ်ဖိုု႕ စဥ္းစားေနေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုုက္ပါ တယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ေရွာ္ေကးအသငး္ဟာ ဒဏ္ရာမွျပန္လည္သက္သာလာတဲ့ မာကိုုပါကာ ကိုု ေခၚယူဖိုု႕ ၾကိဳးစားေနပါတယ္

ပါကာ ဟာ အရြတ္ဒဏ္ရာျပသနာေၾကာင့္ (၈)လခန္႕ အနားယူခဲ့ရျပီး ျပီးခဲ့တဲ့ ႏိုု၀င္ဘာလမွာ ေတာ့ ျပန္လည္သက္သာလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ပါကာအေနနဲ႕ အသင္းၾကီးမွာ ျပန္လည္ပါ၀င္ကစားေလာက္တဲ့ထိ ၾကံ့ခိုုင္မႈ ျပည့္ဖိုု႕ ဆိုုရင္ သူ႕အေနနဲ႕ တျခားအသင္းကိုု အရင္အငွားသြားကစားေစသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

