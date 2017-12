ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ၁ လခန္႔ ထပ္မံအနားယူရမယ့္ အီဗရာဟီမိုဗစ္

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္နည္းျပ ေမာ္ရင္ညိဳက အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္မွဴး အီဗရာဟီမိုဗစ္အေနနဲ႔ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ၁ လခန္႔ ထပ္မံအနားယူရမယ္လို႔ ေမာ္ရင္ညိဳက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ၇ လၾကာ အနားယူေနခဲ့ရတဲ့ မိုဗစ္ဟာ အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္အနည္းငယ္ ပြဲထြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ထပ္မံ အနားယူရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မႏွစ္က အန္ဒါလက္ခ်္အသင္းရဲ႕ ကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ ဒူးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့တဲ့ မိုဗစ္အေနနဲ႔ ၁ ႏွစ္ေလာက္ အနားယူရမယ္လို႔ ထင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ အလ်င္အျမန္ ၾက့ံခိုင္မႈ ျပန္လည္ျပည့္၀လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

More on the news that Zlatan Ibrahimovic will be out of #MUFC action for one month: https://t.co/M87XjEUaDY pic.twitter.com/ISxYPM42SL

