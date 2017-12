၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဆာလက္ မွတ္တမ္း

ယခုႏွစ္ရာသီ လီဗာပူးလ္အသင္းတြက္ ေျခစြမ္းျပသေနခဲ့တဲ့ တုိက္စစ္ကစားသမား ဆာလက္အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ လက္စတာ စီးတီးအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာလည္း ေျခပဂိုး နဲ႔ အႏိုင္ဂိုးသြင္းယူၿပီး အသင္းအတြက္ သူရဲေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဆာလက္ဟာ ဒီရာသီမွာ အသင္းတြက္ ပရီးမီးယားလိဂ္ သြင္းဂိုး ၁၇ ဂိုးသြင္းယူ ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဂိုးသြင္းရွင္စာရင္းကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ဟယ္ရီကိန္းထက္ ၁ ဂုိးသာ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ဒုတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

Mo Salah has been directly involved in 22 goals in 21 #PL appearances for @LFC this season – 17 goals, 5 assists pic.twitter.com/OIqe107gZz — Premier League (@premierleague) December 30, 2017

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္း နဲ႔ ရိုးမားအသင္းတို႔မွာလည္း ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဆာလက္ဟာ လီဗာပူးလ္အသင္းကို ၿပီးခဲ့တဲ့ေႏြရာသီမွာ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အသင္းတြက္ အေကာင္းဆံုး ေျခစြမ္းေတြကို ျပသထားႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ရာသီ၀က္ကုန္ဆံုးခ်ိန္မွာ သူအသင္းတြက္ ေျခစြမ္းျပသၿပီး ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္ကို Fox Sports Asia ကေဖာ္ျပေပးမွာပါ။

ဒီရာသီမွာ ဆာလက္ဟာသြင္းဂိုး ၁၇ ဂိုးသြင္းယူၿပီး အသင္းရဲ႕ ဂိုးသြင္းအမ်ားဆံုး ကစားသမားအျဖစ္ရပ္တည္ေနၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ရာသီက အသင္းရဲ႕ ပရီးမီးယားလိဂ္ သြင္းဂိုးအမ်ားဆံုး မွတ္တမ္းျဖစ္တဲ့ ေကာ္တင္ညိဳနဲ႔ မာေနးတိုရဲ႕ ၁၃ ဂိုးစီ သြင္းယူခဲ့တဲ့မွတ္တမ္းကို ရာသီ၀က္နဲ႔တင္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဂိုးဖန္တီးမႈပိုင္းမွာလည္း ယခုႏွစ္ရာသီ ထိပ္တန္း ကစားသမားေတြထဲမွာ အမ်ားဆံုး ဂိုးဖန္တီးေပးထားႏုိင္ခဲ့တဲ့ ကစားသမား ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီရာသီၿပိဳင္ပြဲစံု ၂၃ ဂိုးသြင္းယူထားခဲ့ၿပီး ဒီသြင္းဂိုးအေရအတြက္က ယခုႏွစ္ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ္ အသင္း ၈ သင္းေပါင္း သြင္းဂိုးထက္ မ်ားျပားတဲ့ ပမာဏျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

How’s Ian Wright comparing Salah to Messi on MOTD? Messi nowhere near as good — Sabah (@Sabah07) December 30, 2017

Rumour has it; Maguire is still in the Anfield area, searching for Mohamed Salah…… — Ben Webb (@BenWebbLFC) December 30, 2017

လက္စတာအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မျပီးခင္မွာပဲ လူစားလဲလွယ္ခဲ့ရတဲ့ ဆာလက္ ကို ဘန္ေလ အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မတိုင္ခင္ ၾကံ့ခိုင္မႈ ျပန္လည္ျပည့္၀ဖို႔ နည္းျပ ကေလာ့က ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။