ကစားသမားသစ္အတြက္ ယူရိုသန္း ၅၀ ခန္႔ အသံုးျပဳရဖြယ္ရွိေနတဲ့ ဘာစီလိုနာ

ဘာစီလိုနာအသင္းအေနနဲ႔ ဘရာဇီးလ္ ကစားသမား အာသာကို ေခၚယူရန္ စိတ္၀င္စားေနၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ယူရုိသန္း ၅၀ ခန္႔ ေပးေခ်ရဖို႔ရွိေနပါတယ္။

ယခုလ အေစာပိုင္းမွာ ဘာစီလိုနာအသင္းရဲ႕ အားကစားဒါရိုက္တာျဖစ္သူ နဲ႔ အာသာတို႔ရဲ႕ ေတြ႔ဆံုေနတဲ့ ပံုေတြထြက္ေပၚလာခဲ့ေပမယ့္ ကစားသမား ဘာစီလိုနာ အသင္းနဲ႔ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ျငင္းဆန္ခဲ့ ပါတယ္။

ဂရီမီယိုအသင္းရဲ႕ ကြင္းလယ္ကစားသမား အာသာကိုေခၚယူဖို႔အတြက္ စိတ္၀င္စားေနတာ ဘာစီလိုနာ တစ္သင္းတည္း မဟုတ္ခဲ့ပဲ ရီးရဲလ္ ၊ ခ်ဲလ္ဆီး နဲ႔ အင္တာမီလန္အသင္းတို႔လည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဂရီမီယိုအသင္းရဲ႕ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ အိုဒိုရီကို ရိုမန္ကေတာ့ အာသာ ကိုေခၚယူမယ္ဆိုရင္ စာခ်ဳပ္ေလ်ာ္ေၾကး အနည္းဆံုး ယူရို သန္း ၅၀ ေပးေခ်ရမယ္ လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Grêmio boss Renato has admitted that the club is likely to lose star players for 2018, with young defensive midfielders Arthur and Jailson close to joining Barcelona and Hoffenheim according to Brazilian press. pic.twitter.com/05G4rvA4y2

