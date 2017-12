အငွားခ်ထားခဲ့တဲ့ ေနာက္ခံကစားသမား ကို ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့တဲ့ ၀က္စ္ဟမ္း

၀က္စ္ဟမ္းအသင္းဟာ မိုခ်န္ဂလာဘတ္အသင္းကို အငွားခ်ထားခဲ့တဲ့ ေနာက္ခံ ကစားသမား ရီးစ္ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္ကို အသင္းထံ ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။

ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္ဟာ ယခုႏွစ္ရာသီ ပြဲစဥ္ ၄ ပြဲသာ ပြဲထြက္ ကစားခြင့္ ရရွိထားခဲ့ ေပမယ့္ မိုခ်န္ဂလာဘတ္အသင္းက အျမဲတမ္းစာခ်ဳပ္နဲ႔ ေခၚယူလိုေနၿပီး အာဘီ လစ္ပဇစ္ အသင္းကလည္း ေခၚယူဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

အနာဂါတ္မွာ ေျခစြမ္းျပသလာႏိုင္မယ့္ လူငယ္ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္တာေၾကာင့္ ဂ်ာမန္အသင္း ၂ သင္းက ေခၚယူလိုေနတာ ျဖစ္ၿပီး ေပါင္ ၅.၅ သန္းခန္႔ ေပးေခ်သြားရန္ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

Would be mad for West Ham to sell Reece Oxford and it’s my understanding that they don’t intend to let him go.

— Jason Burt (@JBurtTelegraph) December 29, 2017