မြန္တဲလားကို နည္းျပသစ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့တဲ့ ဆီဗီလာအသင္း

ဆီဗီလာအသင္းဟာ အသင္းရဲ႕ နည္းျပေဟာင္း အက္ဂြါဒို ဘီရဇ္ဇိုကို ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မြန္တဲလားကို နည္းျပသစ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။

အက္ဂြါဒိုဟာ ကင္ဆာေ၀ဒနာကို ကုသခဲ့ၿပီး အသင္းနဲ႔ ျပန္လည္ပူးေပါင္းခဲ့တဲ့ ၇ ရက္အၾကာမွာပဲ ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ျခင္းခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မြန္တဲလား အေနနဲ႔လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏို၀င္ဘာလက ေအစီမီလန္အသင္းရဲ႕ နည္းျပရာထူး ကေန ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံထားရသူျဖစ္ၿပီး ကာတာနီးယား ၊ ဖီအိုရင္တီးနားနဲ႔ ဆမ္ဒိုးရီးယား အသင္းေတြမွာ နည္းျပျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဆီဗီလာအသင္း အမွတ္ေပးဇယား အဆင့္ ၅ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနၿပီး မြန္တဲလားရဲ႕ပထမဆံုး ကိုင္တြယ္ရမယ့္ ပြဲစဥ္ကေတာ့ ကာဒဇ္ အသင္းနဲ႕ ကစားမယ့္ စပိန္ဘုရင့္ဖလားပြဲစဥ္ျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ပထမဆံုး လာလီဂါပြဲစဥ္အျဖစ္ ရီးရဲလ္ ဘတ္တစ္အသင္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

We’re back in training and Vincenzo Montella already has staff on reconnaissance missions 👀

Enzo Maresca joined the Chairman and Óscar Arias this evening to watch the First Team in action

➡️ https://t.co/WqY4NpwUQR#vamosmisevilla pic.twitter.com/SFO5HqIzts

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) December 28, 2017