ဆာလက္ဟာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းမွာကစားဖိုု႕ လံုုေလာက္တဲ့ေျခစြမ္း ရွိေၾကာင္း အီဂ်စ္နည္းျပ ေျပာၾကား

လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕ အဓိက ကစားသမား ဆာလက္ဟာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းမွာပင္ ကစားဖိုု႕ လံုုေလာက္တဲ့ ေျခစြမ္းရွိေၾကာင္း အီဂ်စ္လက္ေရြးစင္အသင္းနည္းျပ ဟက္တာကူပါ က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆာလက္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ဇြန္လက လီဗာပူးလ္အသင္းကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္(၃၉)သန္းနဲ႕ ရိုုးမား အသင္းမွေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တာျဖစ္ျပီး လက္ရွိခ်ိန္ထိ လီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ သြင္းဂိုုး (၂၀)သြင္း ယူေပးထားပါတယ္။

လက္ရွိခ်ိန္မွာ ဆာလက္ရဲ႕ လီဗာပူးလ္ကစားသမားဘ၀သက္တမ္းဟာ (၆)လသာ ရွိေသးေပ မယ့္လည္း အီဂ်စ္နည္းျပကေတာ့ ဆာလက္အေနနဲ႕ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းမွာ သြားကစား သင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

