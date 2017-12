ကာဗယ္ေဟာကို နည္းျပသစ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့တဲ့ ဆြမ္ဆီးအသင္း

ပရီးမီးယားလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ရုန္းကန္ေနရတဲ့ ဆြမ္ဆီးအသင္းအေနနဲ႔ အသင္းရဲ႕ နည္းျပသစ္အျဖစ္ Sheffield Wednesday နည္းျပေဟာင္း ကာဗယ္ေဟာကို ရာသီကုန္ထိ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။

ကာဗယ္ေဟာအေနနဲ႔ Sheffield Wednesday အသင္းကို ကိုင္တြယ္ခဲ့ရာမွာ ၇ ပြဲဆက္ ႏိုင္ပြဲေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တာေၾကာင့္ ရာထူးကေနႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ဆြမ္ဆီးအသင္း ကို ကာလတို ကိုင္တြယ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“It will be a difficult challenge. We know the position we are in at the moment, but we can do it."

