အႏိုင္ရဖုိ႔အတြက္ နည္းလမ္းကို ဘယ္နည္းနဲ႔မဆိုရွာေဖြႏိုင္ေၾကာင္း ဂြါဒီယိုလာ ေျပာၾကား

မန္စီးတီးနည္းျပ ဂြါဒီယိုလာက ၿပိဳင္ဘက္ေတြ က ႏိုင္ပြဲကို ရပ္တန္႔ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္ ေတာင္မိမိတို႔ အႏိုင္ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္လုို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဂြါဒီယိုလာရဲ႕ မန္စီးတီးအသင္းဟာ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္က ကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ နယူးကာဆယ္အသင္းကို ၁ ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ဒုတိယေနရာက မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းကို ရမွတ္ ၁၅ မွတ္ျဖတ္ထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

နည္းျပဘင္နီတက္ဇ္ရဲ႕ နယူးကာဆယ္အသင္းအေနနဲ႔ မန္စီးတီးအသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္ကိုပိတ္ဆို႔ ကစားဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ စတာလင္ရဲ႕ ပထမပိုင္း သြင္းဂိုးက မန္စီးတီးအသင္း ႏိုင္ပြဲတစ္ပြဲရယူဖို႔ လံုေလာက္ေစခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအၿပီးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေတာ့ ၿပိဳင္ဘက္အသင္းရဲ႕ ေနာက္တန္း ကစားပံု ေကာင္းမြန္ခ်ိန္မွာေတာင္ ႏိုင္ပြဲရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

11 – Manchester City have now won 11 consecutive away top-flight matches, equalling the record set by Chelsea in December 2008. Unstoppable. pic.twitter.com/1Qhl00dHN5

— OptaJoe (@OptaJoe) December 27, 2017