ေဒါ့မြန္အသင္းကို ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးတဲ့ မစ္ခီတာရန္

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းမွာ ပံုမွန္ပြဲထြက္ခြင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနတာေၾကာင့္ အသင္းေဟာင္း ေဒါ့မြန္အသင္းကို ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ မစ္ခီတာရန္ကို ျပန္လည္ေခၚယူဖို႔ ေဒါ့မြန္အသင္း အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္က တိက်ေသခ်ာတဲ့ တံုျပန္မႈမ်ိဳး ျပန္လည္ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေသးဘူးလို႔ သတင္းေတြက ေဖာ္ျပေနပါတယ္။

ေဒါ့မြန္အသင္းမွာ ၃ ရာသီၾကာ ေျခစြမ္းျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးေပါင္ သန္း ၃၀ နဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တဲ့ မစ္ခီတာရန္ဟာ ယခုႏွစ္မွာေတာ့ အသင္းနဲ႔ ပံုမွန္ပြဲထြက္ခြင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနတာ ေၾကာင့္ အသင္းေဟာင္း ကို တစ္ေက်ာ့ျပန္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

