ေကာ္တင္ဟိုုကိုု ဘာစီလိုုနာမွာလာကစားဖိုု႕ ေပၚလင္ဟိုု တုုိက္တြန္းေျပာၾကား

ဘာစီလိုုနာအသင္းရဲ႕ ဘရာဇီးကစားသမား ေပၚလင္ဟိုုက သူနဲ႕ တစ္ႏိုုင္ငံတည္းသား လီဗာပူးလ္ အသင္းရ႕ဲကစားသမား ေကာ္တင္ဟိုုကိုု လီဗာပူးလ္အသင္းက ထြက္ခြာျပီး ဘာစီလိုုနာအသင္းမွာ လာကစားဖိုု႕ တိုုက္တြန္းေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

ေပၚလင္ဟိုုဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုုတ္လက တရုုတ္စူပါလိဂ္ကလပ္ ကြမ္က်ိဳးအဲဗားဂရင္းအသင္း ကေန ဘာစီလိုုနာအသင္းကိုုေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ယခုုႏွစ္ေဘာလံုုးရာသီမွာ ဘာစီလိုုနာ အသင္းအတြက္ လာလီဂါ(၁၆)ပြဲမွာ (၆)ဂိုုး သြင္းယူေပးထားပါတယ္။

