ထိုင္းလက္ေရြးစင္ တိရာသြန္ကိုေခၚယူဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ဗစ္ဆဲလ္ကိုဘီ

တီရာသြန္ ဘန္မတ္သန္ကို ေခၚယူဖို႔ ဂ်ပန္ကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ ဗစ္ဆဲလ္ကိုဘီ အသင္းကေခၚယူရန္ စိတ္၀င္စားေနတယ္ပါတယ္။

ဗစ္ဆဲလ္ကိုဘီအသင္းအေနနဲ႔ တိရာသြန္ကိုေခၚယူႏိုင္ဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ တနလၤာေန႔က ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဂ်ာမနီလက္ေရြစင္ေဟာင္း ပိုေဒါလ္စကီးကိုလည္း ေခၚယူဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုင္းလက္ေရြးစင္ကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့ တီရာဆိုင္းဒန္ဒါဟာ တစ္လအငွား စာခ်ဳပ္နဲ႔ ဆန္ဖရန္ ဟီရိုရွီးမားအသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ေနာက္ ထပ္နာမည္ေက်ာ္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ခ်ာနာတစ္လည္း ဆပ္ပိုရိုအသင္းမွာ ကစားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

