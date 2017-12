စပါတာရိုတာဟန္အသင္းရဲ႕ နည္းျပျဖစ္လာခဲ့တဲ့ အတ္ဗိုကတ္

#SpartaRotterdam heeft overeenstemming bereikt met Dick Advocaat om na de winterstop de functie van hoofdtrainer op zich te nemen. Naast Dick Advocaat zullen Fred Grim en Cor Pot ook de technische staf van de Kasteelclub versterken als assistent-trainer. De verbintenissen van de drie trainers lopen tot het einde van het seizoen. Foto: Pro Shots

A post shared by Sparta Rotterdam (@spartarotterdam) on Dec 25, 2017 at 6:03am PST