အသက္ ၈၀ ထိ ကစားေပးသြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ဘတ္ဖြန္

Ogni anno è unico e irripetibile. Lo è stato anche questo 2017 con le sue vittorie e le sue sconfitte. Nella vita non si smette mai di imparare. Io mi auguro di continuare a imparare. #GGDC17

