အာရွအေကာင္းဆံုးကစားသမားဆု

ယခုေဖာ္ျပ ေပးခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး တိုင္တန္ စေပါ့က ႏွစ္စဥ္ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တဲ့ အာရွတစ္ႏွစ္တာ အေကာင္းဆံုး ေဘာလုံုး အားကစားသမားဆု အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

(၁၉၅၆) ခုႏွစ္မွာေတာ့ ျပင္သစ္အားကစား ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ဂါဘရီရယ္ ဟာေနာ့ဒ္ ၊ ဂ်က္စကြတ္ ဖာရန္ ၊ ဂ်က္စကြတ္ ေဂါ့ဒတ္ နဲ႔ ဂ်က္စကြတ္ ဒီ ရိုင္စ၀စ္ တို႔ဦးေဆာင္ၿပီး ျပင္သစ္ေဘာလုံုးအဖြဲ႔ ရံုးခန္းမွာ စုေ၀းခဲ့ၿပီး ဥေရာပေဘာလံုး ေလာကရဲ႕ သမိုင္းသစ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္တည္းကစၿပီး ေဘာလံုးေလာကရဲ႕ ေတာက္ပလာမယ့္ ကစားသမားေတြမ်ားစြာကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မယ့္ အေျခခံကို ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပ အေကာင္းဆံုး ကစားသမားဆု အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္တဲ့ Ballon d’Or ဆုမွာ သူတို႔ရဲ႕ နာမည္ကို မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္မွာေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အာရွအေကာင္းဆံုး ေဘာလံုးသမားဆု ကို ႏွစ္စဥ္ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဟာဂယ္အေနနဲ႔ ကမာၻ႔သမိုင္းမွာ အထင္ကရျဖစ္ေစဖို႔ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးၿပီး ပထမတစ္ႀကိမ္မွာ က်ရံႈးမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသလို ဒုတိယတစ္ႀကိမ္မွာလည္း ေလွာင္ရယ္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတာေၾကာင့္ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြက မွားယြင္းခဲ့တယ္ လို႔ဆိုရမွာပါ။ Ballon d’Or ဆုကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) အတြင္းမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ မွတ္တိုင္ေတြ စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး ကမာၻေပၚမွာ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္တဲ့ တစ္ဦးခ်င္း ဆုတံဆိပ္ေတြထဲမွာ ေတာ့ထင္ရွားတဲ့ ဆုတစ္ဆု အျဖစ္ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တိုင္တန္ စေပါ့အေနနဲ႔ ျပင္သစ္ေဘာလံုး မဂၢဇင္းရဲ႕ ေျခရာကို နင္းၿပီးအာရွေဘာလံုး သမိုင္းကိုေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြဟာ ကိုယ့္ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ထုုတ္တဲ့အခါမွာ လက္ရွိ အေျခအေနေတြထက္ ယခင္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြ ေပၚမူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္တန္ စေပါ့က ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တဲ့ (၂၀၁၃) အာရွအေကာင္းဆံုး ကစားသမားဆုကေကာ ဘယ္လို အေျခခံက်တဲ့ အခ်က္ေတြ ေပၚမူတည္ၿပီး ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသလဲ ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။

ဘာေၾကာင့္ တိုင္တန္ စေပါ့အေနနဲ႔ အာရွအေကာင္းဆံုး ကစားသမားဆုကို ေပးအပ္ဖို႔ စတင္ခဲ့သလဲ?

(၁၉၈၄) ခုႏွစ္အေစာပိုင္း ကစာလေတြမွာေတာ့ တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆံုး အာရွ ကစားသမားဆုအတြက္ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ရာမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဘာလံုး သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ မွတ္တမ္းေတြအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ (၁၉၉၄) ခုႏွစ္ကို အေရာက္မွာေတာ့ အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ AFC award ကိုတရား၀င္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေဘာလံုးကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ အာရွအားကစား ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီးဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

တိုင္တန္စေပါ့ဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အင္အားႀကီး မီဒီယာ အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္ ေဘာလံုး မဂၢဇင္းနဲ႔ (၂၀၀၇) ခုႏွစ္မွာ စတင္ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး Ballon d’Or အုပ္စုအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ မဲအေရအတြက္ကို တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္တန္စေပါ့အေနနဲ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ မဲေပးခြင့္ရွိတဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး ဒီျဖစ္ရပ္ ေတြကပဲ တိုင္တန္စေပါ့ကို ခိုင္မာၿပီး လူသိမ်ားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းဆိုတာကို သက္ေသခံေနပါတယ္။

ျပင္သစ္ေဘာလံုး မဂၢဇင္းနဲ႔ ပါတနာအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္တြဲခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ တုိင္တန္စေပါ့အေနနဲ႔ ေဘာလံုး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ အေကာင္းဆံုး ကစားသမားဆုကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ သမာသမတ္ က်က်နဲ႔ ဘယ္လို ဦးေဆာင္ၿပီး ခ်ီးျမွင့္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Ballon d’Or ဆု စတင္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ (၅၇) ႏွစ္အၾကာ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္မွာေတာ့ တိုင္တန္ စေပါ့အေနနဲ႔ အာရွေဘာလံုးေလာကရဲ႕ သူရဲေကာင္းေတြကို ေရြးထုတ္ဖို႔ ျပင္ဆင္လာခဲ့ပါတယ္။ အာရွေဘာလံုးေလာကာရဲ႕ အမ်ိဳးသားအားကစား သမားေတြအေနနဲ႔ ႀကိဳးကိုင္ခ်ယ္လွယ္မႈမရွိပဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထိုးထြင္း သိျမင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုနဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ အေျခအေနေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး မဲေပးေရႊးခ်ယ္မႈကေန တစ္ႏွစ္တာအတြက္ အေကာင္းဆံုး အာရွ ကစားသမားကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္တန္စေပါ့ကအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒါဟာ အာရွေဘာလံုး ေလာကရဲ႕ သမိုင္း၀င္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေန ပါတယ္။

အာရွအေကာင္းဆံုး ကစားသမားေတြရဲ႕ အခြင့္အလမ္း

ယခင္က အာရွအေကာင္းဆံုး ကစားသမားဆုေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ရာမွာ AFC International Player of The Year အမည္ကေန ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ AFC player of The Year လုိ႔ ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ အေကာင္းဆံုး ကစားသမား ဆန္ကာတင္စာရင္းေရြးခ်ယ္မႈကလည္း က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ ေဘာင္ေလး တစ္ခုအတြင္းမွာသာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ တိုင္တန္စေပါ့ကေတာ့့့ ဒီလိုေရြးခ်ယ္မႈေတြကေန ေဖာက္ထြက္ၿပီး အာရွမွာပဲ ကစားကစား ဥေရာပမွာပဲ ကစားကစား ဘယ္ႏိုင္ငံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမွာပဲ ကစားေနပါေစ အာရွတိုက္ကုိယ္စားျပဳ ကစားသမားတိုင္း ဒီဆုရဲ႕ ဆန္ကာတင္စာရင္းမွာ ထည့္သြင္းေရႊးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တိုင္တန္စေပါ့ရဲ႕ အာရွအေကာင္းဆံုးကစားသမားဆုဟာ အာရွတိုက္ ကစားသမားေတြအတြက္သာ သီးသန္႔ လိုျဖစ္ေနခဲ့တာကေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ (၁၉၉၅) ခုႏွစ္ကေန စတင္ၿပီး Ballon d’Or ဆုကို ဥေရာပမွာ ကစားေနတဲ့ ကစားသမားတိုင္းအတြက္ သက္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဂ်ာ့၀က္ကေတာ့ အဲဒီႏွစ္မွာပဲ ဥေရာပျပင္ပကေန ဥေရာပအေကာင္းဆံုး ကစားသမားဆု ရယူႏိုင္တဲ့ ကစားသမားအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အာရွအေကာင္းဆံုး ကစားသမားဆုေရြးခ်ယ္ရာမွာ အာရွကိုယ္စားျပဳႏိုင္ငံသား မဟုတ္ပဲ အာရွလိဂ္ေတြမွာ ကစားေနခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားကစားသမားေတြကို လည္းထည့္သြင္းေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။အာရွေဘာလံုးေလာကအေနနဲ႔ ကမာၻ အႏွံ႔က ကစားသမားေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထား ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပ ၊ အာဖရိက ၊ အေမရိက စတဲ့ တိုက္ႀကီးေတြက ကစားသမားေတြ ၀င္ေရာက္လာခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ပါ၀င္လာခဲ့တဲ့ ကစားသမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို တန္းတူျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးရမွာပါ။ AFC က က်င္းပတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာလိဂ္ေတြမွာ တန္ဖိုးႀကီး ကစားသမားေတြ မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး အာရွေဘာလံုး ေလာက ကမာၻမွာ လႊမ္းမိုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဓိက က်တဲ့ ေနရာကပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တန္ဖိုးျမင့္ ကစားသမားေတြ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္လာႏိုင္ခဲ့တာဟာ အာရွေဘာလံုးေလာက ကမာၻက အသိအမွတ္ျပဳရမယ့္ ျဖစ္ရပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုအရာေတြေပၚ အေျခခံၿပီး ဘယ္သူေတြက မဲေပးေရြးခ်ယ္က်လည္း

မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကမာၻေပၚမွာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကြာျခားပါတယ္။ အာရွအေကာင္းဆံုး ေဘာလံုးသမားဆုကိုေတာ့ အခ်က္ (၄) ခ်က္ေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ (၁) တစ္ဦးခ်င္းနဲ႔ အသင္းလိုက္စြမ္းေဆာင္ရည္ (တစ္ႏွစ္တာအတြင္း) (၂) ကစားသမားရဲ႕ ပင္ကိုစြမ္းရည္ နဲ႔ ကစားသမားပီသမႈ (၃) ကစားသမားဘ၀ (၄) ပုဂိၢဳလ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြမ္းမိုးႏိုင္မႈ စတဲ့ အခ်က္ (၄) ခ်က္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။