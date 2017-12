မီလာကာအသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တဲ့ ရွာဒန္

Melaka United ingin mengucapkan selamat datang kepada Shahdan Sulaiman. Majlis menandatangani kontrak telah diadakan di Bilik Media MUSA dan disaksikan oleh Timbalan Presiden MUSA, Datuk Wira Mohd Yusoff B Mahadi dan Setiausaha Agung MUSA, Encik Noor Azman Hj Rahman. Semoga dengan kehadiran pemain dari Tampines Rovers ini dapat memperkukuhkan lagi bahagian tengah Melaka United untuk saingan di Liga Super 2018.

A post shared by MELAKA UNITED SA (@melakaunitedsa) on Dec 25, 2017 at 9:31pm PST