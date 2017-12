ပူလီဆစ္ကို ကူညီခဲ့တဲ့ ပရိသတ္မ်ား

ခရစၥမတ္အခ်ိန္ကာလကို ေရာက္ၿပီဆိုရင္ အားလက္ခ်ိန္ေတြကို ခ်စ္ခင္ရသူေတြ နဲ႔သာ ကုန္ဆံုးၾကေလ့ရွိေပမယ့္ ေဒါ့မြန္ကစားသမား ပူလီဆစ္ကေတာ့ သူရဲ႕ အိမ္ေမြးေခြးနဲ႔သာ ကုန္ဆံုးခဲ့ပါတယ္။

ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ ရာသီ၀က္ကုန္ဆံုးလို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ျပန္ၿပီး အနားယူေနခဲ့တဲ့ ပူလီဆစ္ဟာ ပန္ဆယ္ေဗးနီးယားရွိ ဟာေရွးအရပ္ကေန ၀ါရွင္တန္ကိုု ျပန္တဲ့လမ္းမွာ သူရဲ႕ေခြး ေပ်ာက္ဆံုုးသြားခဲ့ပါတယ္။

ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ခ်ိန္မွာ ပူလီဆစ္အေနနဲ႔ တြစ္တာအေကာင့္မွာ တင္ခဲ့ၿပီး ေတြ႔ရွိက လာေရာက္ေပးပို႔ဖို႔ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ပရိသတ္ေတြ တြစ္တာမွာ အသီးသီး ေရးသားၿပီး ပူလီဆစ္ရဲ႕ ေခြးကို ၀ါရွင္တန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

Anyone willing to drive my pup from Hershey to Washington DC so I can see him for the holidays:) pic.twitter.com/Rb4bijEMvz — Christian Pulisic (@cpulisic_10) December 22, 2017

I actually got done making this happen a little bit ago. pic.twitter.com/CWK4OlLA5S — Tristan Gilliland-Kunkle (@410RaceChaser) December 24, 2017

2 of the kindest people I’ve ever met. Thank you 🐶 https://t.co/XXOGeokY2W — Christian Pulisic (@cpulisic_10) December 24, 2017

ဒါ့အျပင္ ပူလီဆစ္အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္လို႔ ဆိုရမယ့္ အသင္းရဲ႕ ဂႏၱ၀င္မ်ားဆီက ဆုေတာင္းစကားကိုလည္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။