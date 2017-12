ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနေၾကာင္း ဂ်ိန္းစ္ရိုဒီရီဂြတ္ ေျပာၾကား

ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကေန ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းကို အငွားနဲ႕ လာေရာက္ ကစားေနတဲ့ ရိုဒရီဂြတ္က လက္ရွိဘိုင္ယန္အသင္းမွာသာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အသင္းကိုစစေရာက္ခ်င္းမွာ ပထမပြဲထြက္ခြင့္ ေနရာအတြက္ ရိုဒရီဂြတ္ ရုန္းကန္ခဲ့ရပါတယ္။ နည္းျပအန္ဆယ္ေလာ့တီ လက္ထပ္မွာ ပံုမွန္ ပြဲထြက္ခြင့္ မရရွိခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိနည္းျပ ေဟးနက္ရဲ႕ လူစာရင္းမွာေတာ့ အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္ပိုင္းမွာ အဓိက ကစားသမားအျဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္ ရရွိေနပါတယ္။

Dont care what anyone says, James Rodriguez is a top footballer. Not as good on the ball as other midfielders in his position, but he is the kind of player that wins you titles. Difference maker.

— кнυтšo (@SediMakaveli) December 20, 2017