ရီးရဲလ္ ႏွင့္ အက္သလက္တီကို မက္ဒရစ္ဒါဘီမွာ သေရရလဒ္သာ ထြက္ေပၚခဲ့

ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္ ၀ – ၀ အက္သလက္တီကို မက္ဒရစ္

မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အေအာင္ျမင္ဆံုးနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈတိုင္း အႀကိတ္အနယ္ရွိ ခဲ့တဲ့ ထံုးစံအတိုင္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာလည္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစမွာ ပဲ အက္သက္တီကို အသင္းတိုက္စစ္မွဴး ေကာ္ရီယာ ဂိုးရရွိဖို႔ နီးစပ္ခဲ့သလို ရီးရဲလ္ ကြင္းလယ္ကစားသမား တိုနီကရူးလည္း ေရာနယ္ဒိုရဲ႕ ေပးပို႔မႈ ကေနရရွိခဲ့တဲ့ အပိုင္အခြင့္အေရးကုိ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ပြဲကစားခ်ိန္တြင္ ေရာနယ္ဒို အပိုင္အခြင့္ အေရးရရွိခဲ့ေပမယ့္ ဟာနန္ဒက္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစတည္းက အဆံုးထိ အေကာင္းဆံုးပံုစံမွာ ရွိခဲ့တဲ့ အက္သလက္တီကိုအသင္း အဖြင့္ဂိုးရရွိဖို႔ နီးစပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဂါဘီရဲ႕ေပးပို႔မႈကေန ရီးရဲလ္ေနာက္ခံကစားသမား ေတြကိုေဖာက္ထြက္ၿပီး ေကာ္ရီယာ ဂိုးသြင္းယူဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးသမားနဲ႔ ထိၿပီး ျပန္ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ပြဲစဥ္ေတာက္ေလ်ာက္ ေဘာလံုးပိုင္ဆိုင္မႈ အသာစီး ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ရီးရဲလ္အသင္းကေတာ့ အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုးေသခ်ာေစမယ့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ရိုနယ္ဒိုႏွင့္တိုနီကရူးတို႔ရဲ႕ အတြဲအဖက္ကေန တိုနီကရူးအပိုင္အခြင့္အေရးရရခ့ဲေပမယ့္ ကန္သြင္းရာမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနခဲ့တာေၾကာင့္ ဂိုးသမား ဂ်န္အုိဘလက္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ မၾကာခင္မွာပဲ ရီးရဲလ္အသင္း ျပစ္ဒဏ္ေဘာ ကန္သြင္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အက္သလက္တီကိုအသင္း ဂိုးနဲ႔ ၃၅ ကိုက္အကြာမွာ ရရွိခဲ့တဲ့ ဒီျပစ္ဒဏ္ေဘာကိုေတာ့ ေရာနယ္ဒို ဂိုးေထာင့္ထဲ့ အျပင္းကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ အိုဘလက္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ လက္စြမ္းျပကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

