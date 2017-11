ေကာလဟာလမ်ားၾကားက ၀ီလ္ရိႈင္းယားရဲ႕ အေျပာင္းအေရႊ႕

ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္အသင္း နည္းျပျဖစ္တဲ့ ရိြဳင္းေဟာ့ဆန္ဟာ အာဆင္နယ္အသင္း ကြင္းလယ္ကစားသမား ၀ီလ္ရႈိင္းယားကို ေခၚယူမယ့္ သတင္းမ်ားဟာ ေကာလဟာလမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ဒဏ္ရာျပသာနာမ်ားရဲ႕ အခ်ိန္ျပည့္ ရုန္းကန္ေနရတဲ့ ၀ီလ္ရိႈင္းယား အာဆင္နယ္အသင္းနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ဟာ လာမယ့္ရာသီကုန္မွာ ကုန္ဆံုးေတာ့မွာ ျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္သစ္ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္ရာသီမွာလည္း အသင္းနဲ႔ ပြဲထြက္ခြင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့တဲ့ ၀ီလ္ရိႈင္းယားကို ေခၚယူရန္ စိတ္၀င္စားေနတဲ့ အသင္းေတြထဲမွာ ရိြဳင္းေဟာ့ဆန္ရဲ႕ ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ အသင္းလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုလို အသင္းေျပာင္း ေရႊ႕မယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါအေျပာင္းအေရႊ႕နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရိြဳင္းေဟာ့ဆန္က “ ၀ီလ္ရိႈင္းယားကို ေခၚယူဖို႔ ဘယ္သူကခ်ိတ္ဆက္ေနတာလည္း ဆိုတာအေျဖရွာရမယ့္ ကိစၥပါ။ ဒီသတင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး ၊ သူ႔ရဲ႕ ေအးဂ်င့္ကို ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္တာက ဘယ္သူဒီသတင္းကို ေျပာလည္းဆိုတာပါ။ ဒါသတင္းစာ ေတြက ေဖာ္ျပေနက်တဲ့ သတင္းေတြပါ။ မိမိတို႔ ကစားသမားေခၚယူဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာေတြရွိေပမယ့္ ၀ီလ္ရိြဴင္းယားရဲ႕ နာမည္ကိုေတာ့ တစ္ခါမွ မိမိလက္ေထာက္ နည္းျပနဲ႔ မေျပာဆိုခဲ့ဖူးပါဘူးလို႔ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေကာလဟာလမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Not the result we wanted. Thanks to the fans for your support. Big one in a couple of weeks. The hard work continues ⚽️💪 pic.twitter.com/cdixLUlHIm

— Jack Wilshere (@JackWilshere) November 5, 2017