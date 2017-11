ဘရာဇီးအသင္းရဲ႕ အဓိက ကစားသမားေနမာဟာ PSG နည္းျပ အမ္မရီ ၊ အသင္းေဖာ္ကာဗာနီ တိုု႕နဲ႕ သူ႕အၾကား ဆက္ဆံေရးေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး မဟုုတ္မွန္တဲ့ ေကာလ ဟာလသတင္းေတြ ထပ္မံမဖန္တီးဖိုု႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေတာင္းပန္ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

ေနမာဟာေသာၾကာေန႕ကယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးအသင္းနဲ႕ ဂ်ပန္အသင္းတိုု႕ရဲ႕ ေျခစမ္းပြဲ စဥ္မွာ ပင္နယ္တီမွတစ္ဆင့္ အဖြင့္ဂိုုးသြင္းယူေပးခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ ဘရာဇီးအသင္းအတြက္ေနာက္ထပ္ဂိုုးေတြကိုု ဂါဘရီရယ္ဂ်ီဆပ္နဲ႕ မာဆယ္လိုုတိုု႕ကသြင္းယူ ေပးခဲ့ျပီး ဂ်ပန္အသင္းအတြက္ ေခ်ပဂိုုးကုုိ တိုုမိုုအာကီမာကီႏိုုက သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။



ပြဲအျပီးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေနမာက – “ ေကာလဟာလအမွားေတြဖန္တီးတာ ရပ္တန္း ကရပ္ဖိုု႕ ေတာင္းဆိုုခ်င္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေတြး ထားတာကုုိေျပာပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အရွိကိုု အရွိအတိုုင္းလက္ခံတယ္ဆိုုေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ပတ္သက္ တဲ့ ေကာလဟာလအမွား ေတြကိုုေတာ့ မလိုုလားပါဘူး။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္ ကလပ္အသင္းမွာ ကစား ေနတာကိုုလည္း ထိခိုုက္ေစမွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ PSG ကိုု ေျပာင္းခ်င္လိုု႕ကိုု ေျပာင္းလာခဲ့တာ။ ဒီမွာတကယ္ ေပ်ာ္ပါတယ္။ အသင္းအတြက္လည္း အရာရာကိုု အေကာင္း ဆံုုးလုုပ္ေပးခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ နည္းျပ ၊ ကာဗာနီတိုု႕ၾကား ဆက္ဆံေရးနဲ႕ပတ္သက္ျပီး မဟုုတ္မမွန္ ေကာလဟာလေတြေလွ်ာက္ေရးတာကေတာ့ စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပါ တယ္။ ဒါေတြက တကယ္လည္းမဟုုတ္ပါဘူး။ ” လိုု႕ဆုုိပါတယ္။

Neymar Burst into tears when talking about false rumors in Spanish press pic.twitter.com/M2EDMxEzm0

— Jogo Bonito (@abulkhayerjafor) November 10, 2017