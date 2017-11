ခ်ယ္လ္ဆီး Meunier ကိုေလလံေပးေခၚယူမႈမေအာင္ျမင္

ခ်ယ္လ္ဆီးဟာ ညာေနာက္တန္းကစားသမားအသစ္ေခၚယူရန္ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ရွာေဖြေနခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္အီတလီႏိုင္ငံသား Davide Zappacosta ကိုေခၚယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ခ်ယ္လ္ဆီးဟာ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္မွ Rafinha ကိုေခၚယူမႈမေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာအခါ Meunier ကိုရ႐ွိရန္ႀကိဳးစားခဲ့ျပန္ပါတယ္။

PSG အသင္းကေတာ့ သူ ့ရဲ ့ဘယ္လ္ဂ်ီယံအသင္းသားကို မစြန္ ့လႊတ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ Meunier အသင္းမွာမ႐ွိေတာ့လွ်င္ ညာေနာက္တန္းကစားသမား Dani Alves ဘဲေခါင္းေဆာင္နည္းျပ Unai Emeryအတြက္ က်န္႐ွိေတာ့မွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပါ။

First game wearing our new jersey! Onto the next one…Appointment on Tuesday against Japan. #WEAREBELGIUM #TÔTOUTARD pic.twitter.com/xgX5TotN0o

— Thomas Meunier (@ThomMills) November 11, 2017