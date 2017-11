လူငယ္ကစားသမားေတြရဲ႕ ေျခစြမ္းအေပၚ အဂၤလန္နည္းျပေဆာက္ဂိတ္ ေက်နပ္မိ

အဂၤလန္အသင္းနည္းျပေဆာက္ဂိတ္ဟာ ဂ်ာမနီအသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာ လူငယ္ကစားသမားေတြ အသံုုးျပဳျပီး ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့ရလဒ္အတြက္ အံ့အားသင့္မႈမရွိေၾကာင္းေျပာလိုုက္ပါတယ္။

ရူဘင္ ၊ ေအဗရာဟမ္ ၊ ပစ္ေဖာ့ဒ္ အစရွိတဲ့လူငယ္ကစားသမားေတြကေတာ့ အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ ပြဲထြက္ကစားခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

