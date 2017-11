စီေရာ္နယ္ဒိုုရဲ႕ ရိုုင္းပင္းကူညီမႈနဲ႕ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုုပ္ေဆာင္မႈ(၁၂)ခုု

FOX Sports Asia မွ ခရစ္စတီယာႏိုုေရာ္နယ္ဒိုုရဲ႕ တစ္ဖက္သားအေပၚ ရိုုင္းပင္းကူညီမႈနဲ႕ လူမႈအက်ိဳးျပဳေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းမႈ (၁၂) ခုုကိုု ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

အသက္(၃၂)ႏွစ္အရြယ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ စီေရာ္နယ္ဒိုုကိုု ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္နဲ႕ ေပၚတူဂီအသင္းတိုု႕ရဲ႕ မရွိမျဖစ္ အဓိက ကစားသမားအေနနဲ႕ အားလံုုးသိထားၾကပါတယ္။ ဒါဆိုုရင္ ေရာ္နယ္ဒိုုဟာ Save the Children ရဲ႕ သံတမန္တစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆိုုတာကိုုေရာ သင္တိုု႕သိၾကပါသလား။



ဒါ့ျပင္ ေရာ္နယ္ဒိုုဟာ ေရာဂါတိုုက္ဖ်က္ေရး ၊ ကင္ဆာတိုုက္ဖ်က္ေရး အစရွိတဲ့ အက်ိဳးျပဳ အစီ အစဥ္ေတြမွာလည္း တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေရာ္နယ္ဒိုုကိုု ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္က Dosomething.org က ကမၻာ့ လူမႈအက်ိဳးအျပဳ ဆံုုးကစားသမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ကိုု ၀င္ေငြ ေပါင္သန္း(၅၀)ေလာက္ရရွိေန ေပမယ့္လည္း ေရာ္နယ္ဒိုုကေတာ့ သူ႕ကိုု္ယ္သူ ႏွိမ့္ခ်ထားပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ့္အေဖက အျမဲသင္ေပးတယ္ဗ်။ တပါးသူေတြကိုု ကူညီရင္ ဘုုရားသခင္က မင္းကိုု ႏွစ္ဆျပန္ကူညီေပးမယ္တဲ့။ တကယ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ တကယ္လုုိအပ္သူေတြကိုု ကူညီေပးခ်ိန္မွာ ဘုုရားသခင္က အဲဒါထက္ပိုုျပီး ျပန္ကူညီေပးတယ္။ ” လိုု႕ ေရာ္နယ္ဒိုုကေျပာ ပါတယ္။

၁။ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္း

စီေရာ္နယ္ဒိုုဟာ သူ႕ႏိုုင္ငံ ေပၚတူဂီမွာ တစ္ႏွစ္ကိုု ႏွစ္ၾကိမ္ ပံုုမွန္ေသြးလွဴဒါန္းေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလိုု လွဴဒါန္းႏိုုင္ဖိုု႕အတြက္ သူ႕ကိုုယ္ေပၚမွာတက္တူးလံုုး၀မထိုုးထားပါဘူး။ သူနဲ႕ တစ္ႏိုုင္ငံ တည္းသားကစားေဖာ္ျဖစ္တဲ့ ကားလိုု႕စ္မာတင္ရဲ႕သားျဖစ္သူ ရိုုးတြင္းျခင္ဆီလဲလွယ္မႈ ျပဳလုုပ္ ခ်ိန္ မွာ စီေရာ္နယ္ဒိုုဟာ ေသြးအလွဴဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးပါမွန္း သိခဲ့ရတယ္လိုု႕ ဆိုုပါ တယ္။

“ လူေတြက ရိုုးတြင္းျခင္ဆီလဲတယ္ဆိုုတာကိုု အရမ္းခက္တဲ့ အရာလိုု႕ထင္ေနၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေသြးလွဴခြင့္ရဖိုု႕ကပိုုခက္တာပါ။ ေသြးလွဴတာဟာ ကုုန္က်စရိတ္မရွိဘဲ တစ္ပါး သူကိုု က်န္းမာေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုုင္လိုု႕ ၀မ္းေျမာက္စရာပါ။ ” လိုု႕ ေရာ္နယ္ဒိုုကေျပာ ပါတယ္။



၂။ ဂရိကိုု ပ်ားရည္ဆမး္ခရီး စပြန္ဆာေပးျခင္း

ႏွေျမာတြန္႕တိုုတတ္ျခင္းမရွိတဲ့ ေရာ္နယ္ဒိုုဟာ သူ႕ရဲ႕ေအးဂ်င့္ျဖစ္သူ ေဂ်ာ့စ္မန္းဒက္စ္ကိုု မဂၤလာလက္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ ဂရိကၽြန္းဆြယ္ကိုုပိုု႕ေပးခဲ့ပါတယ္။



၃။ Martunis ကိုုေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

၂၀၁၄ ခုုႏွစ္မွာ စီေရာ္နယ္ဒိုုဟာ ဆူနာမီေၾကာင့္ ေဘးသင့္ခဲ့ရသူေတြကိုုကူညီဖိုု႕ အင္ဒိုုနီးရွား ကိုုေရာက္ရွိခဲ့ခ်ိန္မွာ Martunis လိုု႕အမည္ရတဲ့လူငယ္ေလးက သူ႕နာမည္ပါတဲ့ ေပၚတူဂီ ဂ်ာစီ ကိုု၀တ္ဆင္ထားပါတယ္။



အဲဒီေနာက္ ေရာ္နယ္ဒိုုဟာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ကူညီ ေပးခဲ့သလိုု . Martunis အတြက္လည္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့စရိတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ တိုုက္တိုုက္ ဆိုုင္ဆိုုင္ပဲ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ အဆုုိပါလူငယ္ေလးဟာ စပိုု႕စ္တင္းလစ္စဘြန္းအသင္းက ေခၚယူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ကစားသမားျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

Cristiano Ronaldo (ex-Sporting academy player), Martunis (Sporting academy player) & the Sporting CP president! pic.twitter.com/WWr923lHD6 — TheCRonaldoFan (@TheCRonaldoFan) September 2, 2015



၄။ နစ္နာေၾကးမွရရွိသည့္ ပိုုက္ဆံမ်ားကိုုလွဴဒါန္းျခင္း

၂၀၀၄ ခုုႏွစ္မွာ ေရာ္နယ္ဒိုုဟာ နစ္နာေၾကးတစ္ခ်ိဳ႕ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေရာ္နယ္ဒိုုဟာ ရရွိလာတဲ့ နစ္နာေၾကးေတြကိုု သူ႕ရဲ႕ ဇာတိျမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ Madeira က ပရဟိတအဖြဲ႕ေတြကိုု လွဴဒါန္းခဲ့ပါ တယ္။

၅။ ဆုုတံဆိပ္မ်ားကိုု လွဴဒါန္းမႈအတြက္အသံုုးခ်ျခင္း

လူအမ်ားစုုဟာ မိမိရရွိထားတဲ့ ဆုုတံဆိပ္ေတြကိုု အျမတ္တႏိုုးခ်ိတ္ဆြဲထားေလ့ရွိၾကပါ တယ္။ အံ့ၾသစရာေကာင္းတာကေတာ့ ေရာ္နယ္ဒိုုဟာ အဲဒီဆုုတံဆိပ္ေတြကိုု တျခားသူေတြကိုုျပန္ေပး တာပါပဲ။ ေရာ္နယ္ဒိုုက ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ကသူရရွိခဲ့တဲ့ ေပါင္(၁.၅)သန္းတန္ေရႊဖိနပ္ဆုုကိုု ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသက စစ္ေဘးသင့္ ပါလက္စတိုုင္းကေလးငယ္ေတြအတြက္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါ တယ္။



မၾကာေသးခင္ကလည္း ေရာ္နယ္ဒိုုဟာ သူရရွိခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္အတြက္ ဘလြန္းဒီေအာဆုုကိုု ေလလံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ျပီး ရရွိခဲ့တဲ့ (၄၅၄၅၉ ၂)ေပါင္ကိုု နာမက်န္းကေလးငယ္ေတြကိုု ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတဲ့ Make-A-Wish ေဖာင္ေဒးရွင္းကိုု လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

Cristiano Ronaldo raises £600,000 for Make-A-Wish Foundation by selling 2013 Ballon d’Or https://t.co/TvHpbD8iko pic.twitter.com/zi4Odwf4q6 — Clint Munoz (@ClintMunoz634) October 13, 2017



၆။ နူဟာဇက္ဂူလန္ကိုု ကူညီျခင္း

၂၀၁၂ ခုုႏွစ္မွာ ေရာ္နယ္ဒိုုဟာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ပရိသတ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ (၉ )ႏွစ္အရြယ္ နူဟာဇက္ဂူလန္ကိုုကူညီခဲ့ပါတယ္။ ဂူလန္ဟာ ကင္ဆာေရာဂါကိုုခံစားေနရတာျဖစ္ျပီး လက္ေတြ႕ ေဆး၀ါးနဲ႕ ကုုသမႈေတြခံယူေနရသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ေရာ္နယ္ဒိုုဟာ တြန္႕ဆုုတ္ျခင္းမရွိဘဲ ကေလးငယ္ရဲ႕ ကုုသမႈကိုု အနီးကပ္ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။



၇။ အဲရစ္ေအာ္တစ္ဇ္ခရုုဇ္

(၁၀)လသားအရြယ္ အဲရစ္ေအာ္တစ္ဇ္ခရုုဇ္ရဲ႕ ခြဲစိတ္ကုုသမႈအတြက္ သူ႕မိဘႏွစ္ပါးဟာ အကူအညီေတြေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္မွာ ကေလးငယ္ရဲ႕မိဘႏွစ္ပါးဟာ ခြဲစိတ္ကုုသမႈ အတြက္ ေရာ္နယ္ဒိုုရဲ႕ ဖိနပ္တစ္စံုုနဲ႕ ဂ်ာစီအက်ၤီကိုု ေတာင္းခံခဲ့ရာမွာ ေရာ္နယ္ဒိုုက သူတိုု႕ေတာင္းခံတာေတြအျပင္ ခြဲစိတ္ကုုသစရိတ္ ေပါင္ေလးေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ကိုုလည္း ကူညီေပးခဲ့ပါေသးတယ္။



ဒါ့ျပင္ ေရာ္နယ္ဒိုုဟာ ခရုုဇ္ကိုုခ်စ္ခင္ ေၾကာင္းျပသတဲ့အေနနဲ႕ ၂၀၁၄ကမၻာ့ဖလားျပိဳင္ပြဲမွာ ဇစ္ဇက္ပံံုုစံ ဆံပင္ပံုုေဖာ္ေပးခဲ့ပါေသး တယ္။



၈။ La Decima နာရီမ်ားလက္ေဆာင္ေပးျခင္း

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းအတြက္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလား(၁၀)ၾကိမ္ေျမာက္ရယူအျပီးမွာ ေရာ္နယ္ဒိုုဟာ သူ႕အသင္းသားေတြကိုု ခရစ္စမတ္မွာ La Decima နာရီေတြလက္ေဆာင္ ေပးခဲ့ပါတယ္။

Cristiano Ronaldo bought every Real Madrid player a Bilvari watch with their names on them to celebrate the mythical La Decima. #HalaMadrid pic.twitter.com/u9qEWEVyuV — TheCRonaldoFan (@TheCRonaldoFan) June 26, 2017



၉ ။ Porsche ကား ၀ယ္ေပးျခင္း

ေရာ္နယ္ဒိုုဟာ အေမခ်စ္တတ္တဲ့သားတစ္ေယာက္ပါ။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ သူ႕အေမရဲ႕ေမြးေန႕မွာ ေရာ္နယ္ဒိုုဟာ အျဖဴေရာင္ Porsche ကားတစ္စီး၀ယ္ယူေပးခဲ့ပါတယ္။ ကားခ်စ္သူတစ္ဦး အေနနဲ႕ အဲဒီကားဟာ အေကာင္းဆံုုးလက္ေဆာင္ေတြထဲကတစ္ခုုျဖစ္မွာပါ။

PIC 📸: Cristiano Ronaldo purchased this Porsche as a birthday gift for his mom. [via @RM4Arab] pic.twitter.com/WEfWrCTUne — SocialRMadrid (@SocialRMadrid) December 31, 2015

၁၀။ ယူရိုုေငြဖိနပ္

ယူရုုိ-၂၀၁၆ ျပိဳင္ပြဲမွာ ဖိုုင္နယ္ပြဲမတိုုင္ခင္ ေရာ္နယ္ဒိုုဟာ ဒဏ္ရာျပင္းျပင္းထန္ထန္ရရွိခဲ့ပါ တယ္။ ျပိဳင္ပြဲမွာ သြင္းဂိုုး(၃)ဂိုုးနဲ႕ ဖန္တီးမႈေတြမ်ားစြာလုုပ္ေပးနိုုင္တာေၾကာင့္ ျပိဳင္ပြဲရဲ႕ ေငြဖိနပ္ ဆုုကုုိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရာ္နယ္ဒိုုကေတာ့ အဲဒီဆုုကိုု ဗိုုလ္လုုပြဲမွာ အသင္းေခါင္း ေဆာင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ နာနီကုုိ လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးအပ္ခဲ့ျပီး ခ်န္ပီယံျဖစ္ေအာင္ဦး ေဆာင္ေပးႏိုုင္ခဲ့မႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကိုုျပသခဲ့ပါတယ္။

Cristiano Ronaldo won his first individual accolade with Portugal, after winning the Silver Boot at Euro 2016. #ForçaPortugal pic.twitter.com/Vh9x7Nbvf2 — TheCRonaldoFan (@TheCRonaldoFan) November 15, 2016



၁၁။ မက္ဒီရာကင္ဆာသုုေတသနစင္တာကုုိလွဴဒါန္းျခင္း

ယူရိုု-၂၀၁၆ ျပိဳင္ပြဲအျပီးမွာ ေရာ္နယ္ဒိုုဟာ ျပိဳင္ပြဲမွသူရရွိခဲ့တဲ့ဆုုေၾကးေငြ (၁၁၈၅၀၇)ေပါင္ ကိုု ေမြးရပ္ျမိဳ႕ မက္ဒီရာရွိ သူ႕မိခင္ျဖစ္သူကိုု ကုုသေပးခဲ့တဲ့ ကင္ဆာသုုေတသနစင္တာကိုု လွဴဒါနး္ခဲ့ပါတယ္။

၁၂။ နီေပါငလ်င္ေဘးမွ ျပည္သူမ်ားကိုုကူညီေပးျခင္း

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္မွာ စီေရာ္နယ္ဒိုုဟာ နီေပါငလ်င္ဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ားကိုုကူညီဖိုု႕ ရန္ပံုုေငြရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ စြမ္းစြမ္းတမံပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရာ္နယ္ဒိုုဟာ (၅၆၄၅၆၂၀)ေပါင္ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါေသးတယ္။