ယူအီးအက္ဖ္ေအရဲ႕ ပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္နဲ႕အတူ မာေဆးလ္အသင္းကပါထုုတ္ပယ္ခံခဲ့ရတဲ့ အီဗရာ

မာေဆးလ္ေနာက္ခံကစားသမား ပက္ထရစ္အီဗရာဟာ ပရိသတ္ကိုု ကန္ေက်ာက္ခဲ့တဲ့ အျပဳ အမူအတြက္ မာေဆးလ္အသင္းမွ ထုုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသလိုု ယူအီးအက္ဖ္ေအမွ ခ်မွတ္တဲ့ ရာသီ လက္က်န္ပြဲစဥ္ေတြကိုု ပါ၀င္ကစားခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကိုုလည္း ခံခဲ့ရပါတယ္။

အသက္(၃၆)ႏွစ္အရြယ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ အဆိုုပါကစားသမားဟာ ဗစ္တိုုးရီးယားအသင္းနဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ ကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုုပါလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ အသင္းပရိသတ္တစ္ဦးကိုု ကန္ေက်ာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ အနီကတ္ျပသျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ေသာၾကာေန႕မွာေတာ့ ယူအီးအက္ဖ္ေအက အီဗရာကိုု ၂၀၁၈ ဇြန္လထိ ပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခဲ့သလိုု မာေဆးလ္အသင္းကလည္း သူနဲ႕ခ်ဳပ္ဆိုုထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ကိုုဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။

Here's the incident that led to Patrice Evra being sent off before a ball was kicked!

He kicked a fan in the face😳pic.twitter.com/dCLQAq9Sx0

— JL Sports UK ⚽️ (@JLSportsUK) November 2, 2017