ခ်ယ္လ္ဆီးမွ ထြက္ခြာဖိုု႔ ေလာ့ဖ့္တက္စ္ ေတာင္းဆိုု

ရူဘန္ေလာဖ့္တက္စ္ ခ်ိဂ္ကေတာ့ သူ႕အေနနဲ႔ေနာက္ထပ္တိုုးတက္ခ်င္တဲ့အတြက္ ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းကေန ထြက္ခြာလိုုတာျဖစ္တယ္လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။

အသက္(၂၁) ႏွစ္အရြယ္ ခ်ယ္လ္ဆီးရဲ႕ ကြင္းလယ္ကစားသမားဟာ ဒီႏွစ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ရာသီမွာ ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းကိုု အဌားခ်ထားခံရတဲ့ ကစားသမားျဖစ္ၿပီး ပံုုမွန္ ပြဲထြက္ခြင့္ရခဲ့တဲ့အတြက္ ေျခစြမ္းျပႏိုုင္ၿပီး အဂၤလန္လက္ေရြးစင္အသင္းရဲ႕ ကစားသမားစာရင္းမွာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။

ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းရဲ႕ လူငယ္ကစားသမားကေတာ့ အဂၤလန္လူငယ္အဆင့္ျဖစ္တဲ့ Toulon Tournament မွာ ျပင္သစ္အသင္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ရာ အႏုုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အေကာင္းဆံုုးကစားသမားဆုုကိုု ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Here’s some of @rubey_lcheek​ best bits for August 

 pic.twitter.com/fERiMmSEya

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 8, 2017