နယူးကာဆယ္အသင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ဆက္လက္ရပ္တည္လိုုျခင္းလိုု႔ ဘီနီတက္က ေျပာခဲ့

နယူးကာဆယ္ယူႏိုုက္တက္အသင္းနည္းျပ ရာဖာ ဘီနီတက္ဟာ အသင္းပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုု ထိန္းႏိုုင္ဖိုု႔ ၾကိဳးစားေနၿပီ အသင္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပရီးမီယားလိဂ္မွာ ဆက္လက္တည္ရွိေရးကိုုလည္း လုုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

နယူးကာဆယ္ယူႏိုုက္တက္အသင္းဟာ ေအာက္တိုုဘာလအကုုန္က အထိ ပရီးမီးယားလိဂ္ရဲ႕ နံပတ္ (၇) ေနရာမွာ ရွိေနေပမယ့္ ဘန္ေလ နဲ႔ ဘုုန္းေမာက္ အသင္းကိုု ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ အဆင့္ (၁၁) ေနရာကိုု ေရာက္ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘန္နီတက္ကေတာ့ နယူးကာဆယ္ယူႏိုုက္တက္အသင္းပရိသတ္ေတြကိုု စိတ္မပ်က္ၾကဖိုု႔နဲ႔ ပထမရာသီတုုန္းကလိုု ျပန္ျဖစ္ေအာင္လုုပ္မယ္လိုု႔ ေျပာထားပါတယ္။

