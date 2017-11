ေနမာမရွိေတာ့တာေၾကာင့္ ကစားရတာပိုအဆင္ေျပလာဟုအယ္ဘာဆို

ဘာစီလိုနာအသင္းရဲ႕ ဘယ္ေနာက္ခံကစားသမား ေဂ်ာ္ဒီအယ္ဘာက ေနမာမရွိေတာ့တာေၾကာင့္ သူ႕အေနနဲ႕ ပိုမိုကစားႏိုင္လာျပီး အသင္းဟာ ပိုေကာင္းလာေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

ေနမာဘာစီလိုနာအသင္းမွာရွိခဲ့စဥ္က (၂)ဦးစလံုးဟာ အေကာင္းဆံုးခ်ိတ္ဆက္ ကစားႏိုင္ခဲ့ေပ မယ့္လည္း ေနမာကို PSG ကိုေရာင္းထုတ္လိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ အသင္းဟာ ယခင္က ထက္ေတာင္ပိုေကာင္းလာတယ္လို႕ျမင္မိေၾကာင္း အယ္ဘာကေျပာဆိုခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

“ ေနမာဟာတကယ္ေကာင္းတဲ့ကစားသမားပါ။ သူလည္း သူ႕အေၾကာင္းတစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ အသင္းက ေနထြက္ခဲ့တာပါ။ အသင္းမွာေနာက္ထပ္ ကစားသမားေကာငး္ေတြရွိေသးျပီး သူတို႕ေတြနဲ႕ ကစားရ တာလည္း အဆင္ေျပပါတယ္။ ေနမာမရွိေတာ့တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ပို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကစားလို႕ရျပီး ပိုေကာင္းလာပါတယ္။ ပိုျပီးယံုၾကည္မႈရွိလာပါတယ္။ ဘယ္ဘက္ ျခမ္းမွာေနရာလြတ္ေတြပိုရေတာ့ ကစားရတာပိုအဆင္ေျပလာပါတယ္။ ဒီလိုကစားခြင့္မရခဲ့တာၾကာပါ ျပီ။ ” လို႕ အယ္ဘာကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

