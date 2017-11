အာဆင္နယ္အသင္းနဲ႕ ပြဲစဥ္မွာ ဟာရီကိန္း ၾကံ့ခုုိင္မႈရာႏႈနး္ျပည့္ရွိဖိုု႕ နည္းျပပိုုခ်က္တီႏိုုယံုုၾကည္

ဟာရီကိန္းဟာ ဒဏ္ရာ ေၾကာင့္ မန္ခ်က္စတာယူႏိုုက္တက္အသင္းကိုု(၁)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ကိုုလြဲေခ်ာ္ခဲ့ျပီး ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကိုု(၃)ဂိုုး (၁)ဂိုုးနဲ႕ အႏိုုင္ရရွိတဲ့ခ်န္ပီယံလိဂ္ ပြဲစဥ္မွာ ျပန္လည္ ပါ၀င္ကစားႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုုးယွဥ္ျပိဳင္ကစားတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္ျဖစ္တဲ့ ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းကိုု(၁)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အႏိုုင္ရရွိတဲ့ပြဲစဥ္မွာ ပြဲထြက္ကစားခဲ့ေပမယ့္လည္း ပြဲျပီးဖိုု႕အလိုုမွာ ဒူးကိုုျပန္လည္ ထိ ခိုုက္ခဲ့ တာေၾကာင့္ လူစားလဲခဲ့ရပါတယ္။

