ပြဲက်ပ္ကာလအတြင္း အဓိက ကစားသမားေတြျပန္ကစားႏိုုင္ဖိုု႕ ေမာ္ရင္ဟိုုေမွ်ာ္လင့္

မန္ခ်က္စတာယူႏိုုက္တက္အသင္းဟာ ႏွစ္စဥ္ဒီဇင္ဘာလမွာ ပြဲစဥ္(၉)ပြဲထိကစားရေလ့ရွိျပီး ပြဲက်ပ္ကာလကိုုရင္ဆိုုင္ရပါတယ္။ လက္ရွိေမာ္ရင္ဟိုုရဲ႕ လူစာရင္းမွာ အဓိက ကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့ အီဗရာဟီမိုုဗစ္နဲ႕ ရိုုဂ်ိဳတိုု႕ဟာ ရာသီအစ (၃)လ ထိမပါ၀င္ႏိုုင္ေသးသလိုု ေပါ့ဘာနဲ႕ ကားရစ္တိုု႕ဟာလည္း စက္တင္ဘာလတည္းက အနားယူ ေနခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဆိုုပါဒဏ္ရာရကစားသမား(၄)ဦးစလံုုးအေနနဲ႕ လက္ရွိခ်ိန္မွာ ေတာ့ သူတိုု႕ရဲ႕ ဒဏ္ရာအေျခအေနဟာတိုုးတက္ေကာင္းမြန္လွ်က္ရွိျပီး မၾကာခင္မွာျပန္လည္ ပါ၀င္ႏိုုင္ဖိုု႕ ေမာ္ရင္ဟိုုကေမွ်ာ္လင့္ေနတာလဲျဖစ္ပါတယ္။

