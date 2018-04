Antwerp ရဲ႕ အသက္ (၁၇) ႏွစ္အရြယ္ကစားသမား ႏွလံုုးေဖာက္ျပန္မႈနဲ႔ ေသဆံုုးခဲ့

Royal Antwerp အသင္းရဲ႕ လူငယ္ကစားသမား Joel Lobanzo ဟာ ႏွလံုုးေဖာက္ျပန္မႈကိုု ခံစားခဲ့ရၿပီး အသက္ (၁၇) ႏွစ္အရြယ္မွာ ေသဆံုုးခဲ့တယ္လိုု႔ Royal Antwerp အသင္းက ထုုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယံ အသက္ (၁၉ ) ႏွစ္ေအာက္ အသင္းရဲ႕ ကစားသမား Lobanzo ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ အဂၤါေန႔က ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ေလ့က်င့္ကြင္းထဲမွာ ႏွလံုုးရပ္တန္႔သြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Lobanzo ကိုု ဆရာ၀န္နဲ႔ ျပသခဲ့ၿပီး ေဆးရံုုကိုု ပိုု႔ေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဗုုဒၶဟူးေန႔မွာ ဆံုုးပါးသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

.

Antwerp အသင္းရဲ႕ ထုုတ္ျပန္ခ်က္အရ သူတိုု႔အသင္းရဲ႕ အသက္ (၁၇) ႏွစ္အရြယ္ ကစားသမား Lobanzo ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ညက ေသဆံုုးခဲ့ပါတယ္။

Royal Antwerp confirm tragic news that Joël Lobanzo, 17, has died following cardiac arrest. Rust in vrede @lobanzo #RIP pic.twitter.com/r8DFetdfgH

ၿပီးခဲ့တဲ့ အဂၤါေန႔ည ေလ့က်င့္ခန္းလုုပ္ေနခ်ိန္မွာ Lobanzo ဟာ ရုုတ္တရက္ႏွလံုုး ေဖာက္ျပန္ၿပီး ရပ္တန္႔ခဲ့ပါတယ္။

ေဆးမွဴးေတြနဲ႔ သူ႔ကိုု အသက္ျပန္႐ႈေအာင္ ခ်က္ခ်င္းလုုပ္ခဲ့ၿပီး Antwerp University Hospital ကိုု ပိုု႔ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

Lobanzo ဟာ အေရးေပၚအေျခအေနနဲ႔ တစ္ရက္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ရွိေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗုုဒၶဟူးေန႔မွာ ေသဆံုုးသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Sad news that i hear today ,the passing away from one of our academy player Joël Lobanzo ,my thoughts are to him and his family ???#RIP

— Faris Haroun (@FarisHaroun38) November 2, 2017