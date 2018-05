လိဒ္ယူႏိုက္တက္ အသင္းရဲ႕ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ ပထမေျခစမ္းပြဲစဥ္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္

AYA Bank Tour 2018 ေျခစမ္းပြဲစဥ္ ပထမပြဲစဥ္အျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ MNL ALL Stars အသင္းနဲ႔ လိဒ္ယူႏိုက္တက္ အသင္းတို႔ကစားခဲ့တဲ့ ေျခစမ္းပြဲစဥ္မွာေတာ့ MNL All Stars အသင္းက (၂) ဂိုး (၁) ဂိုးနဲ႔ လိဂ္ယူႏိုက္တက္ အသင္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္မွာ ပြဲထြက္ခဲ့တဲ့ MNL ALL Stars အသင္းရဲ႕ ပြဲထြက္လူစာရငး္မွာ ျမန္မာကစားသမားေတြအျဖစ္ နႏၵေက်ာ္ ၊ သက္ႏိုင္ ၊ စည္သူေအာင္ ၊ ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ နဲ႔ ရဲကိုဦးတို႔ (၅) ဦးသာ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး က်န္ကစားသမားေတြေနရာမွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသား ကစားသမားေတြနဲ႔ ပြဲထြက္လာခဲ့ပါတယ္။လိဒ္ယူႏိုက္တက္အသင္းကလည္း ေတာင့္တင္းတဲ့ လူစာရင္းကုိပဲ အသံုးျပဳၿပီး ပြဲထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

ပြဲစဥ္စစခ်င္းမွာေတာ့ (၂) သင္းလံုး ေဘာလံုးပိုင္ဆိုင္မႈကို အသားေပးကစားခဲ့ၿပီး တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ထိုးေဖာက္တိုက္စစ္ဆင္မႈ နည္းပါးခဲ့ပါတယ္။လိဒ္ယူႏိုက္တက္ အသင္းကလည္း တိုက္စစ္ပိုင္းကို အျပင္းအထန္ ဖြႈင့္ကစားခဲ့ျခင္းမရွိပဲ ေဘာလံုးကိုထိန္းခ်ဳပ္ကစားဖို႔သာ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာအသင္း ရဲ႕ ေတာင္ပံကစားသမားျဖစ္တဲ့ စည္သူေအာင္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားသားကစားသမား အခ်င္းခ်င္းသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ မ်ားျပားေနခဲ့တာက စည္သူေအာင္အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

ဒါ့အျပင္ ရာသီဥတု အပူခ်ိန္ကလည္း ကစားသမားေတြအတြက္ အဓိက အခက္အခဲျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ပထမပိုင္းမွာတင္ (၂) ႀကိမ္တိုင္တိုင္ Water Break ယူခဲ့ရတာကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ပြဲစဥ္က ပထမပိုင္း မိနစ္ (၂၀)ေက်ာ္မွ ပိုမိုျပင္းထန္တဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး ပြဲခ်ိန္ (၂၂) မိနစ္မွာ စည္သာေအာင္ ညာျခမ္းကေန ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို ဂ်ိဳးဆပ္ ေခါင္းတုိက္ပိတ္သြင္းၿပီး အဖြင့္ဂိုးရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီဂိုးေပးခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ လိဒ္ယူႏိုက္တက္ အသင္းကစားအားကို ခ်က္ျခင္းျမွင့္တင္ခဲ့ၿပီး (၅) မိနစ္ေလာက္အၾကာမွာပဲ ေျခပဂိုးျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ဒီေျခပဂိုးကေတာ့ လိဒ္ယူႏိုက္တက္အသင္းဘက္ကို MNL ALL Star အသင္းဘက္ကို ျပစ္ဒဏ္ေဘာက်ဴးလြန္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပင္နယ္တီသက္မွတ္ေပးခဲ့ရၿပီး ဒီပင္နယ္တီကို လိဒ္ယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ အသင္းေခါင္းေဆာင္ ဆင္ျမဴရယ္ က ကန္သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။ ေျခပဂိုးရရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္မွာေတာ့ လိဒ္ယူႏိုက္တက္အသင္း တိုက္စစ္အားကို ျမွင့္တင္ခဲ့ၿပီး ပြဲခ်ိန္ (၂၇) မိနစ္မွာ ေရးအီရီနက္စ္ရဲ႕ ပင္နယ္တီစည္း ထိပ္ကကန္သြင္းခ်က္ ေကာင္းမြန္ခဲ့ေပမယ့္ လူထိထြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဦးေဆာင္ဂိုးနဲ႔ေတာ့ ေ၀းကြာခဲ့ပါတယ္။ပထမပိုင္းၿပီးခါနီးမွာ လိဒ္ယူႏိုက္တက္အသင္း တိုက္စစ္ဆင္ခဲ့ေပမယ့္ သြင္းဂိုးေတြထပ္မံ မရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ပထမပိုင္းမွာေတာ့ ဂိုးမရွိသေရနဲ႔ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္း ျပန္လည္စတင္ခ်ိန္မွာ MNL ALL Stars အသင္းကပဲ တိုက္စစ္ဆင္ကစားခဲ့ၿပီး လိဒ္ယူႏိုက္တက္အသင္းဘက္ကုိ ဖိအားေပးခဲ့ပါတယ္။ တုိက္စစ္နဲ႔ ကြင္းလယ္ပိုင္းခ်ိတ္ဆက္ရာမွာ အားနည္းမႈေတြရွိေနခဲ့ၿပီး လိဒ္ယူႏိုက္တက္ ေနာက္တန္းကစားသမားေတြကလည္း ပြဲကိုအေကာင္းဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မိနစ္ (၆၀) အေရာက္မွာ MNL ALL Stars အသင္း ပင္နယ္တီ ျပန္လည္ရရွိခဲ့ၿပီး ဒီပင္နယ္တီကိုေတာ့ တိုက္စစ္မွဴး ခရစၥတိုဖာက သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။ ဦးေဆာင္ဂိုး ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ NML ALL Stars အသင္းရဲ႕ဖိအားေပးမႈေတြကို ပိုမိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး လိဒ္ယူႏိုက္တက္ အသင္းကုိအခက္ေတြ႕ေစခဲ့ပါတယ္။ ပြဲၿပီးခါနီးမွာ လိဒ္ယူႏိုက္တက္အသင္း ထိုေဖာက္တိုက္စစ္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ အသင္းရဲ႕ဂိုးသမား ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ လက္စြမ္းျပသခဲ့တာေၾကာင့္ လိဒ္ယူႏိုက္တက္အသင္း ေျခပဂိုးနဲ႔ ေ၀းကြာခဲ့ရၿပီး MNL All Stars အသင္းက အႏိုင္ရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယေန႔ေျခစမ္းပြဲကိုု ပရိသတ္ (၁၆၉ ၁၀) လာေရာက္အားေပး ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါတယ္။

ဒုုတိယေျခစမ္းပြဲစဥ္ကိုု လာမယ့္ ေမလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ရွိ မႏၱလာသီရိအားကစားကြင္းတြင္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အသင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။