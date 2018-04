ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေျခစမ္းပြဲေတြလာေရာက္ကစားဖို႕အဂၤလန္ကလပ္လိဒ္ယူႏိုက္တက္အသင္းအတည္ျပဳေၾကျငာ

အဂၤလန္ခ်န္ပီယံရွစ္မွာ ကစားေနတဲ့ လိဒ္ယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ လာမယ့္ေမလထဲ မွာ ေျခစမ္းပြဲစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလာေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအတည္ျပဳေၾကျငာ ခဲ့ပါတယ္။

လိဒ္ယူႏိုက္တက္ အသင္းဟာ ေျခစမ္းပြဲစဥ္ (၂) ပြဲ ကစားသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေမလ(၉)ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ညြန္႕ေပါင္း အသင္းနဲ႔ သုဝဏၰကြငး္မွာ လည္းေကာင္း ၊ ေမလ (၁၁) ရက္ေန႕မွာ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အသင္းနဲ႔ မႏၱေလးျမိဳ႕ မႏၱလာသီရိအားကစားကြင္းမွာ လည္းေကာင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားသြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။

လိဒ္ယူႏိုက္တက္အသင္းမွကစားသမားမ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားမွာ ရွိတဲ့ ေဘာလံုးအကယ္ဒမီမ်ားမွ ကစားသမားမ်ားကို ေဘာလံုးအားကစားေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး မယ့္ အစီအစဥ္မ်ားရွိသလို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အထင္ကရ သမိုင္းဝင္ ေနရာေတြျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ မဟာျမတ္မုနိ ရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ကိုလည္း သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ ၾကည္ညိဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လိဒ္ယူႏိုက္တက္အသင္းပိုင္ရွင္ အီတလီလူမ်ိဳး အန္ဒေရးရာဒရီဇနီဟာ အာရွမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ရင္းႏွီးျမႇဳ ပ္ႏွံထားၿပီး Eleven Sports ရဲ႕ sports content provider အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

🇲🇲 | Leeds United are delighted to announce the #AYABankTour18, featuring two friendly matches in Myanmar

More info ➡️ https://t.co/lmCtLZrk2X pic.twitter.com/FTQRJGYqp7

— Leeds United (@LUFC) April 24, 2018