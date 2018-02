ႏိုင္ပြဲစတင္ ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ရွမ္းယူႏိုက္တက္

AFC Cup 2018 အုပ္စု F ရဲ႕ပြဲစဥ္တစ္ပြဲျဖစ္တဲ့ ရွမ္းယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႔ ကေမာၻဒီးယားကလပ္ ဘိုအန္ကတ္ တို႔ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ရွမ္းယူႏိုက္တက္ အသင္းက ၂ ဂိုး ၁ ဂိုး နဲ႔အႏိုင္ရလဒ္ ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အုပ္စုအဖြင့္ပြဲစဥ္မွာ ၉ ဂိုးျပတ္နဲ႔ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ဘိုအန္ကတ္အသင္းကေတာ့ ဒီပြဲစဥ္မွာ ရလဒ္ေကာင္း ရရွိဖို႔အတြက္ ပစ္မွတ္ထား ကစားခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္မွာ ရွမ္းယူႏိုက္တက္အသင္း ဂိုးသမား သီဟစည္သူ လက္စြမ္းျပသႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ပြဲခ်ိန္ ၂၈ မိနစ္ မိုင္ကြန္ ကာလီဂ်ဴရီ က ဂိုးဧရိယာ ထိပ္မွာ ရရွိခဲ့တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေဘာကို ဂိုးတိုင္ေထာင့္ထဲ ကန္သြင္းၿပီး သြင္းဂိုးသြင္းယူခဲ့တာကိုေတာ့ သီဟစည္သူ ခြင့္ျပဳခဲ့ရပါတယ္။

ပထမပိုင္း ၿပီးဆံုးခါနီးမွာ ေဒြးကိုကိုခ်စ္က ခရစၥတိုဖာ ခ်ီဇိုဘာရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန အသင္းတြက္ ေျခပဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္း စတင္ၿပီး ၁၀ မိနစ္အၾကာမွာေတာ့ ဘိုအန္ကတ္ ေနာက္ခံကစားသမားေတြ တားဆီးေနခဲ့တဲ့ ၾကားကေန ခရစၥတိုဖာ ခ်ီဇိုဘာ ဘယ္ေျခနဲ႔ ဂိုးတိုင္ေအာက္ေျခကို ကန္သြင္းၿပီး MNL လက္ရွိခ်န္ပီယံ ရွမ္းယူႏိုက္တက္ အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ရွမ္းယူႏိုက္တက္ အသင္းကေတာ့ ႏိုင္ပြဲရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ရမွတ္ ၃ မွတ္ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ပထမပြဲစဥ္ရဲ႕ အရံႈးရလဒ္ေၾကာင့္ အမွတ္ေပးဇယား အဆင့္ ၃ ေနရာမွာပဲ ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ပြဲစဥ္တစ္ပြဲျဖစ္တဲ့ ဟုမ္းယူႏိုက္တက္ အသင္းနဲ႔ ဆီရက္စ္ နီဂရို႕စ္ တို႔ ပြဲစဥ္မွာ တစ္ဖက္ ၁ ဂိုး စီသေရရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့တာေၾကာင့္ ထိပ္ဆံုး ၂ သင္းရပ္တည္မႈကေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိခဲ့ပါဘူး။

