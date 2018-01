ရွမ္းယူႏိုက္တက္အသင္းကို ပင္နယ္တီနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ဆီရက္စ္ နီဂရို႕စ္

ဆီရက္စ္ နီဂရိုစ့္ အသင္းအေနနဲ႔ ရွမ္းယူႏိုက္တက္အသင္းကို ပင္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိၿပီး အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ ေျခစစ္ပြဲ ဒုတိယအဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သု၀ဏၰကြင္းမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ဒီပြဲစဥ္မွာေတာ့ ရွမ္းယူႏိုက္တက္ အသင္း ေကာ ဖိလစ္ပိုင္ကလပ္ ဆီရက္စ္နီဂရိုစ့္အသင္း ေကာ သက္ဆိုင္ရာ လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး အာရွရဲ႕ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ၿပိဳင္ပြဲမွာ၀င္ေရာက္ခြင့္ ရရွိဖို႔ႀကိဳးစား ခဲ့ပါတယ္။ပြဲကစားခ်ိန္ မိနစ္ ၉၀ တြင္းမွာ ၂ သင္းလံုးဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပဲ အခ်ိန္ပို ဆက္လက္ကစားခဲ့ရပါတယ္။

အခ်ိန္ပိုဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ရာမွာ အခ်ိန္ပို ပထမပိုင္းအစမွာပဲ ဆီရက္စ္ အသင္း ဦးေဆာင္ဂိုးစတင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ပြဲကစားခ်ိန္ ၉၄ မိနစ္မွာ စတီဗင္ ရွာေရာ့ ရဲ႕ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ေပးပို႔မႈကို ၀ီလ္လ်ံ ဂ်ာကီ ေခါင္းတိုက္ရွင္းထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း ကိုယ့္ဂိုးကိုယ္သြင္းယူမိခဲ့ပါတယ္။

၅ မိနစ္အၾကာမွာေတာ့ ေနလင္းထြန္းရဲ႕ ေပးပို႕မႈႈကေန ပတ္ထရစ္ အဆာေရးက ဂိုးဧရိယာထိပ္ကေန ဆီရက္စ္အသင္း ဂိုးေပါက္ထဲ ကန္သြင္းယူခဲ့ၿပီး ေျခပဂိုးသြင္း ယူေပးခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ႏွစ္သင္းလံုး ပြဲကစားခ်ိန္အတြင္းမွာ သြင္းဂိုးေတြ ထပ္မံရယူေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ ပင္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္ခံ ယူခဲ့ပါတယ္။

After penalties. @CeresNegrosFC goes through 1-1 (4-3) in penalties. Next assignment: Brisbane Roar.

— Ceres-Negros FC (@CeresNegrosFC) January 16, 2018