ျမန္မာအသင္းအေနနဲ႔ အာရွဖလားေျခစစ္ပြဲမတိုုင္ခင္ ကေမာၻဒီးယားအသင္းနဲ႔ ေျခစမ္းမည္

၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ အာရွဖလား ေျခစစ္ပြဲအတြက္ အိႏၵိယအသင္းနဲ႔ ကေမာၻဒီးယားအသင္းနဲ႔ ေျခစမ္းပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာအသင္းနည္းျပ ဂတ္ဆီဇီဟာ သူရဲ႕ ကစားသမား (၂၃) ေယာက္စာရင္းကိုု ထုုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အခုုလက္ရွိမွာ ျမန္မာအသင္းအေနနဲ႔ အုုပ္စုု (က) ရဲ႕ တတိယေနရာမွာ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အိႏၵိယအသင္းအတြက္ ေျခစစ္ပြဲေအာင္ဖိုု႔ ေသခ်ာေနေပမယ့္ ျမန္မာအသင္းနဲ႔ ကာဂ်စ္စတန္အသင္းဟာ အုုပ္စုုရဲ႕ ဒုုတိယေနရာကိုု လုုရမယ့္အသင္းျဖစ္ပါတယ္။ မကာအိုုအသင္းကေတာ့ (၄) ပြဲကစားၿပီး ရမွတ္ သုုညနဲ႔ ဇယားရဲ႕ ေအာက္ဆံုုးမွာ ရွိေနပါတယ္။

AFC Asian Cup Qualifiers: India begin preparatory camp for upcoming match against Myanmar – https://t.co/i3KHqpaf4R

ျမန္မာအသင္းအတြက္ လာမယ့္ ႏိုု၀င္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔ Fatorda ကြင္းမွာ အိႏၵိယကိုု အႏိုုင္ရရွိခဲ့မယ္ဆိုုရင္ ေျခစစ္ပြဲအတြက္ ေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ေစပါတယ္။

အိႏၵိယအသင္းနဲ႔ မယွဥ္ၿပိဳင္ခင္ (၅) ရက္အလိုုမွာ ေဒသတြင္း ၿပိဳင္ဘက္ေတြျဖစ္တဲ့ ကေမာၻဒီးယားအသင္းနဲ႔ ေျခစမ္းပြဲကစားဖိုု႔ စီစဥ္္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာအသင္းဟာ ကေမာၻဒီးယားႏိုုင္ငံကိုု အဂၤါေန႔ညက ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ႏိုု၀င္ဘာလ (၉ ) ရက္ေန႔ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႔ရွိ အိုုလံပစ္ကြင္းမွာ ေျခစမ္းပြဲကစားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အာရွဖလားအတြက္ အားလံုုးေမ ွ်ာ္လင့္ထားသလိုုပဲ နည္းျပ ဂတ္ဆီဇီအေနနဲ႔ ေအာင္သူ၊ ေက်ာ္ကိုုကိုု၊ ရန္ေအာင္ေက်ာ္စတဲ့ အဓိကကစားသမားေတြပါ၀င္တဲ့ ကစားသမား (၂၃) ေယာက္စာရင္းကိုု ထုုတ္ျပန္ခဲ့တာယ္။

Coach Mr Gerd announces 23 member National Team that will face India in the Asian Cup 2018 qualifiers away match. pic.twitter.com/RebPy97ByT

— Myanmar Football (@MffMyanmar) November 6, 2017