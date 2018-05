မၾကာခင္မွာပိုျမင့္မားတဲ့အသင္းတစ္ခုကိုေျပာင္းေရႊ႕ကစားဖို႕စဥ္းစားသင့္တဲ့ျမန္မာ့ၾကယ္ပြင့္ေအာင္သူ

ျမန္မာအသင္းရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ကစားသမား ေအာင္သူဟာ ထိုင္းကလပ္ ပူးလိစ္တယ္ရိုအသင္းကို ယခုရာသီမွသာ စေရာက္တာျဖစ္ေပမယ့္လည္း Fox Sports Asia ကေတာ့ ေအာင္သူ႕အေနနဲ႕ ေနာက္ထပ္ ပိုျမင့္မားတဲ့ အသင္းတစ္သင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႕အတြက္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားပါတယ္။

လက္ရွိထိုင္းလိဂ္ဝမ္းရဲ႕ ဂိုးအမ်ားဆံုးသြင္းယူသူ စာရင္းကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘရာဇီးလ္တုိက္စစ္ မွဴး ဒီယိုဂို က ထိပ္ဆံုးမွာရပ္တည္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္စစ္မွဴး ဒီယိုဂိုဟာ အခ်ိန္တို အတြင္းမွာပဲ ထိုင္းပရိသတ္မ်ားရဲ႕ အားေပးမႈကိုရလာျပီး ဘူရီရမ္ယူႏိုက္တက္အသင္းအတြက္ ဂိုးေတြ သြင္းယူေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ပရိသတ္အားလံုးရဲ႕ အားေပးမႈကိုရရွိထားတဲ့ ဒီယိုဂိုဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းအေကာင္းဆံုးအသင္းအျဖစ္ သာမက အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ အေကာင္းဆံုးအသင္းအျဖစ္ပါ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ ဘူရီရမ္ ယူႏုိက္တက္အသင္းအတြက္ အဓိက ပံ့ပိုး ကစားေပးေနသူဆုိလညး္ မမွားပါဘူး။ ပြဲစဥ္တစ္ပြဲမွာ ျပိဳင္ဘက္အသင္းကို လႊမး္မိုးကစားႏိုင္တဲ့ အသင္းအတြက္ အလြယ္တကူ ဂုိးေတြသြင္းယူေပးေနတာ ျမင္သာျပီး အခြင့္အေရးေတြလည္း မၾကာမၾကာ ဖန္တီးေပးေနပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးအသင္းနဲ႕ အတူ လိဂ္ဖလားကို ရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေပးတဲ့ နည္းျပအေနနဲ႕ အေကာင္းဆုံုး နည္းျပဆုကို ရရွိဖို႕ အခြင့္အေရးရွိေနသလို အေကာင္းဆံုးအသငး္အတြက္ ကစားေနတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦး အေနနဲ႕လည္း ထပ္တူထပ္မွ် ေမွ်ာ္မွန္းခြင့္ရွိပါေသးတယ္။

ဂိုးအမ်ားဆံုးသြင္းယူသူ ကစားသမား စာရင္းရဲ႕ ေအာက္ဖက္ကို ထပ္ဆင္းၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာ ကစားသမား ေအာင္သူရဲ႕ နာမည္ကို ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ။္ ယခုရာသီမွာ ထိုင္းလိဂ္ဝမ္းပြဲစဥ္ (၁၄)ပြဲ ျပီးဆံုးခ်ိန္မွာ ေအာင္သူဟာ သြင္းဂိုး (၈)ဂိုး သြင္းယူခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္သူကစား ေနတဲ့ ပူးလိစ္တယ္ရိုအသင္းဟာ ထုိင္းလိဂ္ဝမ္းမွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈမရွိဘဲ အမွတ္ေပးဇယား ေအာက္ပိုင္း နားမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့အသင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးအသင္းမွာ ကစားေနရေပမယ့္လည္း ေအာင္သူလို မ်က္ႏွာသစ္ကစားသမားအေနနဲ႕ ယခုလို ဂိုးေတြသြင္းယူႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ နာမည္ရလာပါတယ္။

A 93rd-minute winner for @policetero means Aung Thu now has 8⃣ goals in 🇹🇭 League 1‼️

Has there been a better new signing than the 🇲🇲 star this season❓https://t.co/j4a3eyMwxL

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) May 5, 2018