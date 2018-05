အာရွဖလားျပိဳင္ပြဲက်င္းပမႈပံုစံအသစ္ေၾကာင့္ဗီယက္နမ္နဲ႕ဖိလစ္ပိုင္တို႕ရံႈးထြက္အဆင့္အတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိမွာလား

ယခုတစ္ခါမွာေတာ့ အာရွဖလားျပိဳင္ပြဲက်င္းပမႈ ပုံစံအသစ္ဟာ ဗီယက္နမ္ ၊ ဖိလစ္ပိုင္ အသင္းေတြ အတြက္ ဘာေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြရွိေနလဲဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး သံုးသပ္ထားပါတယ္။

၂၀၁၉ အာရွဖလားျပိဳင္ပြဲအတြက္ အုပ္စုခြဲေဝမႈေတြ ေပၚထြက္လာျပီျဖစ္ကာ အသင္းေပါင္း (၂၄)သင္း က ယွဥ္ျပိဳင္ကစားၾကေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္အာရွဖလားျပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွကိုယ္စားျပဳ အသင္း (၃)သင္း ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ မွာျဖစ္ျပီး ထိုင္းအသင္းကေတာ့ အုပ္စု (A) မွာ အေတာင့္တင္းဆံုး အသင္းတစ္သင္းျဖစ္ဖို႕ ၾကိဳးစားရ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေသာၾကာေန႕က ျပဳလုပ္တဲ့ မဲခြဲပြဲအခမ္းအနားရဲ႕ မဲအိုးနံပါတ္ (၂)မွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ထုိင္းအသင္းဟာ အိမ္ရွင္ ယူေအအီး ၊ အိႏၵိယ ၊ ဘာရိန္းအသင္းေတြနဲ႕ အုပ္စု (A) မွာ က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းအသင္းအတြက္ ကေတာ့ အုပ္စုထိပ္ဆံုး (၂)သင္း ေနရာမွာပါဝင္ျပီး ရံႈးထြက္အဆင့္ကို တက္ေရာက္ဖို႕ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ ရွိပါတယ္ ။

ထူးျခားတာကေတာ့ ယခုႏွစ္ရဲ႕ ျပိဳင္ပြဲဟာ အသင္းေပါင္း (၂၄)သင္း ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္တဲ့ ပထမဆံုး ျပိဳင္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲ က်င္းပပံုအသစ္ေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွက ဗီယက္နမ္ ၊ ဖိလစ္ပိုင္တို႕လို အသင္းေတြအတြက္ အရင္ကထက္ ပိုျပီး အခြင့္အလမ္းေတြမ်ားလာပါတယ္။

IT'S SET! Here are the confirmed #AsianCup2019 group stages! Are you happy with your nation's draw? 🤔 pic.twitter.com/tt2tES3gD6 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) May 4, 2018

အုပ္စု (၆) အုပ္စုမွ အုပ္စုပထမနဲ႕ ဒုတိယေနရာ အသီးသီးရပ္တည္ၾကမယ့္ အသင္း (၁၂)သင္း ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပါ (၁၂)သင္းနဲ႕ အတူ အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ တတိယေနရာက အသင္း (၄)သင္း ပါ ရံႈးထြက္အဆင့္ တက္လွမ္းခြင့္ရမည္ျဖစ္တာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း (၁၆)သင္းဟာ ရံႈးထြက္အဆင့္ မွာ ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အုပ္စု ပထမ နဲ႕ ဒုတိယ ေနရာေတြကို လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေနာက္တစ္ ဆင့္တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ တတိယေနရာမွာ ရလဒ္ေတြ ဆုိးဆိုးရြားရြားမျဖစ္ဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။

မဲအိုး (၁)နဲ႕ (၂)မွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ထိုင္းအပါအဝင္ ဂ်ပန္ ၊ အီရန္ ၊ ေတာင္ကိုးရီးယား တုိ႕လို အင္အားၾကီးအသင္းေတြဟာ ယီမင္ ၊ေျမာက္ကိုးရီးယား တို႕လို အသင္းေတြထက္ ျမင့္မားတဲ့ ပံုစံ ေျခစြမ္းတစ္ခုနဲ႕ ကစားထားႏုိင္ပါတယ္ ။

ဒါေပမယ့္လည္း အဆိုပါအသင္းေတြထက္ အနည္းငယ္ ေျခစြမ္းနိမ့္က်တဲ့ ႏိုင္ငံအသင္းေတြကေတာ့ မဲအိုးနံပါတ္ (၃) နဲ႕ (၄)မွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႕ အိႏၵိယနဲ႕ ဘာရိန္း ၊ လက္ဘႏြန္နဲ႕ ေျမာက္ကိုးရီးယားအသင္းတုိ႕ရဲ႕ ပြဲစဥ္ရလဒ္ေတြကို ခန္႕မွန္းႏိုင္ပါရဲ႕လား။

ဖိလစ္ပိုင္လို အသင္းမ်ိဳးအတြက္ကေတာ့ သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ သူတို႕ အသင္းဟာ မဲအိုး နံပါတ္ (၄)မွာ ပါဝင္ခဲ့ျပီး ကာဂ်စ္စၥတန္လိုအသင္းမ်ိဳးနဲ႕ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရတာေၾကာင့္ အုပ္စု ( C ) မွာ အႏိုင္ (၃)မွတ္ရႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးပါ။

ဒါေၾကာင့္ အုပ္စုတြင္းမွာ အင္အားၾကီးအသင္း (၂)သင္းဟာ ေျခစြမ္းနိမ့္က်တဲ့ အသင္း ေတြကို အႏိုင္ယူ ျပီး အုပ္စု ပထမနဲ႕ ဒုတိယေနရာ မွာ အမွတ္အမ်ားၾကီးနဲ႕ ရပ္တည္ႏိုင္မယ္လို႕ ယူဆၾကည့္ ပါစို႕။ ဒါေၾကာင့္ တတိယေနရာမွာ အႏိုင္ (၃)မွတ္စီ ရထားတဲ့ အသင္းေတြက တတိယအေကာင္းဆံုး ေနရာအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခြင့္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီသေဘာတရားကိုအေျခခံျပီး ဖိလစ္ပိုင္ နဲ႕ ဗီယက္နမ္အသင္းေတြဟာ ကာဂ်စၥတန္နဲ႕ ယီမင္ အသင္းေတြကို အႏိုင္ရေအာင္ ၾကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ သူတုိ႕ ပထမအဆင့္အေနနဲ႕ အႏိုင္(၃)မွတ္ ရေအာင္ၾကိဳးစားရမွာျဖစ္ျပီး အဲဒီမွတစ္ဆင့္ ဂိုးကြာျခားခ်က္ အျပတ္အသတ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႕လိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အဆိုပါအသင္းေတြအေနနဲ႕ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အုပ္စု ထိပ္ပိုင္းရပ္တည္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ အသင္းေတြကို အပိုဆုအေနနဲ႕ သေရတစ္မွတ္ရေအာင္ၾကိဳးစားႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ပိုျပီး အခြင့္အေရး ေကာင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးဟာ ယခင္ျပိဳင္ပြဲေတြမွာလည္း ျမင္ခဲ့ရဘူးတဲ့ သာဓကေတြရွိျပီး အာရွ ဖလားျပိဳင္ပြဲမွာလည္း ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

တတိယေနရာ ရတဲ့အသင္းခ်င္းအတူတူ ရမွတ္ (၄)မွတ္ေလာက္သာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာေပါက္ (၁၆)သင္းအဆင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရွိေနပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ ၊ ဖိလစ္ပို္င္အသင္းေတြ ဘာလုပ္သင့္လဲဆိုတာ ပရိသတ္ေတြ နားလည္မွာပါ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒီလိုအသင္းေတြအေနနဲ႕ ဂိုးကြာျခားခ်က္ အျပတ္အသတ္ သြင္းယူႏုိင္ဖို႕ လိုသလို ေဘာလံုးရသအျပည့္နဲ႕ အသင္းၾကီးေတြဆီက ရမွတ္တစ္မွတ္ ခြဲႏိုင္မယ္ဆုိရင္ ရံႈးထြက္အဆင့္ အတြက္ ေနရာတစ္ေနရာ ကို ေရာက္ႏိုင္မွာပါ။

Storylines. Philippines has beaten Krygyz Rep before. China had destroyed the Azkals in a friendly. Former Hamburg teammates Son Heung Min and Kevin Ingreso reunite. — Ivan Gayares (@ivangeoffrey) May 4, 2018

ဒါဆိုရင္ ဗီယက္နမ္ ၊ ဖိလစ္ပိုင္အသင္းေတြဟာ တရုတ္ ၊ အီရတ္လို အသင္းေတြနဲ႕ အုပ္စုပြဲစဥ္မွာ ေရ သေရက်သြားႏုိင္လားဆိုျပီးလည္း ေတြးစရာရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုိရလဒ္ဟာ ျဖစ္ဖို႕ အလားအလာ မရွိသလို ျဖစ္မလာဘူးလို႕လည္း ေျပာလို႕မရပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ၊ ဗီယက္နမ္ အသင္းေတြအေနနဲ႕ အနညး္ဆံုး ရမွတ္ (၃)မွတ္ နဲ႕ ဂိုးကြာျခားခ်က္ ရရွိမွ သာ ေနာက္တစ္ဆင့္အတြက္ အလားအလာေကာင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အသင္းေတြျဖစ္တဲ့ ဗီယက္နမ္ ၊ ဖိ္လစ္ပိုင္အသင္းေတြ အတြက္ ၂၀၁၉ အာရွဖလားျပိဳင္ပြဲမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေတြ မ်ားစြာရွိေနပါတယ္။