ေတာင္ နဲ႔ ေျမာက္ ေပါင္းစည္းမႈက ကိုရီးယားကို ကမာၻ႕အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစမလား?

ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတျဖစ္သူနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္ တစ္ေယာက္ နယ္စပ္စည္းမွာ လမ္းေလ်ာက္ေနခဲ့တာကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ဒီလိုျဖစ္ရပ္ဟာ ပထမဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သမိုင္း၀င္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုလို႔ေတာင္ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။အတိတ္ကာလမွာ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတဲ့ အရာမ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရီးျဖစ္လို႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယား ျပည္သူေတြအတြက္ကေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခု ရွင္သန္လာခဲ့ၿပီလို႔ ဆိုရမလိုျဖစ္ေနပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားကို ပိုင္းျခားခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ပါၿပီ။တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီ (၂) ႏိုင္ငံေပါင္းစည္းမႈကို ျမင္ေတြ႕ရႏိုင္ဖို႔က အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာႏိုင္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအားကစားအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ေပါင္းစည္းမႈကိုလည္း ျမင္ေတြ႕လာရမွာ အေသအခ်ာပါ။ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဆိုတာ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ အာရွဖလားပြဲစဥ္ေတြမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ အသင္းတစ္သင္းျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းရွည္ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကို ပိုင္ဆိုင္ထားကာ လူငယ္ကစားသမားေတြကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ ရလဒ္ပိုင္းကလည္း အဆိုးႀကီးျဖစ္ေနတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။(၁၉၆၆) ခုႏွစ္တံုးကဆိုရင္ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အုပ္စုအဆင့္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုး အာရွအသင္းက ေျမာက္ကိုရီယားအသင္းပါ။ကမာၻ႕ေပၚမွာ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေဘာလံုးအဆင့္အတန္းဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာကို ပထမဆံုး ျပသႏိုင္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံက ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံပါ။အီတလီအသင္းကို အႏုိင္ယူႏိုင္ခဲ့တာ ေပၚတူဂီအသင္းကို ဦးေဆာင္ဂိုးေတြသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ၿပီးမွ (၅) ဂိုး (၃) ဂိုးနဲ႔အေရးနိမ့္ခဲ့တဲ့အျဖစ္ေတြက ဒီအသင္းတြက္ မွတ္တမ္းတစ္ခုလို႔ ဆိုရမလား။(၂၀၁၀) ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာ ဘရာဇီးလ္အသင္းကို ပထမပိုင္းမွာ သေရရလဒ္ထြက္ေပၚေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြက တကယ္ကုိ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြျဖစ္ၿပီး ဘရားဇီးလ္အသင္း (၇) ဂိုးျပတ္နဲ႔အႏိုင္ရရွိမယ္လို႔ သံုးသပ္ခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလ္ ဂ်ာနယ္လစ္ကိုယ္တိုင္ေတာင္ ပထမပိုင္းရလဒ္ကို ၾကည့္ၿပီးတုန္လႈပ္ခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။

လက္ရွိေတာင္နဲ႔ေျမာက္ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြအားလံုးမွာ ေဘာလံုးတစ္ခုတည္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲဖို႔ဆုိတာ ခက္ခဲတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္မွာ The Korea Republic နဲ႔ The Democratic People’s Republic of Korea ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြေအာက္ကေန ရန္းထြက္ၿပီး Korea ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္တစ္ခုတည္းေအာက္မွာ ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရရွိဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

လက္ရွိ (၂) ႏိုင္ငံလံုးမွာ ရွိေနခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးရင္းျမစ္ေတြကို ေပါင္းစည္းခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကမာၻေပၚမွာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအသင္းတစ္သင္းျဖစ္လာမွာ အေသအခ်ာပါ။ေတာင္ကိုရီးယားရဲ႕ ဆြန္ေဟာင္မင္လိုပဲ ေျမာက္ကိုရီးယားမွာလဲ ဟန္ကြမ္ဆြန္လို တိုက္စစ္မွဴးတစ္ဦးကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။ဆြန္ေဟာင္မင္ကေတာ့ စပါးအသင္းမွာ ေျခစြမ္းျပသေနခဲ့တဲ့ ကစားသမားျဖစ္ၿပီး ဟန္ကြမ္ဆြန္ကေတာ့ အသက္ (၁၉) ႏွစ္သာရွိေသးၿပီး စီးရီးေအကလပ္ ကယ္ဂလီယာရီအသင္းမွာ ကစားေနခဲ့တဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ရာသီအစမွာ ပီရူးဂ်ီယာအသင္းထံကို အငွားခ်ထားခံခဲ့ရတဲ့ ဟန္ကေတာ့ စီးရီးေအလို ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေတာက္ပလာမယ့္ကစားသမားတစ္ဦးအျဖစ္ သက္မွတ္ျခင္းခံထားရသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအသင္းတြက္ ပြဲေပါင္း (၅၀) ကစားထားခဲ့တဲ့ ဂၽြန္အီဂြမ္ကေတာ့ အသက္ ၂၅ ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့ လူငယ္ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံအသင္းတြက္ ေျခစမ္းပြဲစဥ္ေတြမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ေျခစြမ္းကို ျပသထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး အသင္းကိုလည္း (၂၀၁၉) အာရွဖလား ေျခစစ္ပြဲဆီကို ပို႔ေဆာင္ေပးထားႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီီႏိုင္ငံ (၂) ႏိုင္ငံရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကိုသာ ေပါင္းစပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ထိ အင္အားေတာင့္တင္းတဲ့ အသင္းတစ္သင္းျဖစ္လာမယ္ဆိုတာကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဒီေပါငး္စည္းမႈက မ်ားစြာေသာ အဓိပါၸယ္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစမွာပါ။ဒီႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ၾကာျဖစ္ပြားေနခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္မွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြမ်ားစြာျဖစ္ေပၚပါတယ္။စစ္ဖက္ဆိုင္ရာေတြထက္ အားကစားဘက္ကို အသားေပးၿပီးၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ေဘာလံုးေလာကမွာ သက္ေရာက္မႈေတြက ႀကီးမားပါတယ္။

တကယ္လို႔ ဒီႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံသာ ေပါင္းစည္းခဲ့မယ္ဆိုရင္ (၂၁) လမျဖစ္မေန စစ္မႈထမ္းရမယ့္ ကိစၥလည္းရွိလာေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ယခုေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာေတာင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးတဲ့ ေယာက္်ားေလးတိုင္း စစ္မႈထမ္းရတဲ့ ဥပေဒကို ခ်မွတ္ထားခဲ့တာေၾကာင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ကစားသမားေတြကလည္း ဒီဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး။ေတာင္ကိုရီးယားရဲ႕ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကစားသမားေတြအေနနဲ႔ စစ္မႈမထမ္းခ်င္ဘူးဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာကလပ္အသင္းေတြကေန ထြက္ခြာၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ရွိေနတဲ့ ဆန္ဂ်ဴ ေဆာင္မူအသင္းမွာ သြားေရာက္ကစားရပါမယ္။ဆိုလိုတာက ဒီကာလတြင္းမွာ ေဘာလံုးအားကစားနည္းနဲ႔ အဆက္မျပတ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ဆိုလိုခ်င္တာပါ။ဒီလိုသြားေရာက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ စစ္မႈမထမ္းခင္အခ်ိန္နဲ႔ ထမ္းၿပီးခ်ိန္ဆိုၿပီး ကာလ(၂)ခုကိုလည္း ျဖတ္သန္းရပါတယ္။ဒီလိုျဖစ္ရပ္ေတြက ပေရာ္ဖက္ရွင္ကစားသမားအတြက္ေကာ သက္ဆိုင္ရာအသင္းေတြအတြက္ေကာ မေကာင္းတဲ့အေျခအေနတစ္ခုပါ။

ဒီဥပေဒက ျပင္ပမွာထြက္ကစားေနတဲ့ ကစားသမားေတြအေပၚမွာလည္း သက္ေရာက္ၿပီး ဆြန္ေဟာင္မင္လည္း လာမယ့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ စစ္မႈထမ္းဖို႔အတြက္ ျပည္ေတာ္ျပန္ရပါမယ္။လက္ရွိဥေရာပ ကလပ္္အသင္းေတြက ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံေနရတဲ့ ဆြန္ေဟာင္မင္အေနနဲ႔ (၂၁) လၾကာစစ္မႈထမ္းၿပီးျပန္ထြက္လာရင္ အသက္က (၃၀)ေလာက္ရွိေနၿပီျဖစ္လို႔ ဥေရာပမွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေတာက္ပႏိုင္ဖုိ႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနျဖစ္သြားမွာပါ။

(၂၀၁၄) ခုႏွစ္ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ (၂၀၁၂) အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဆုတံဆိပ္ေတြရယူၿပီး ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ေတာင္ကိုရီးယားအသင္း ဒီလိုေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ စစ္မႈထမ္းရတဲ့အျဖစ္ကေန ကင္းလြတ္ႏို္င္ဖို႔ကအေရးႀကီးတဲ့ေနရာမွာရွိေနပါတယ္။လူတိုင္းကေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲတိုင္းမွာ နံပါတ္ (၁) ေနရာကိုပဲရယူခ်င္ၾကတာျဖစ္ေပမယ့္ လူငယ္ကစားသမားေတြကိုလည္း အေတြ႕အၾကံဳရင့္ကစားသမားေတြျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ေနရာတစ္ခုသက္မွတ္ေပးသင့္ပါတယ္။ႏိုင္ပြဲေတြနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ လူငယ္ကစားသမားေတြ ၊ ေဘာလံုးေလာကမွာ ရွိေနတဲ့ အရာတစ္ခုခ်င္းဆီကို တာ၀န္ယူထားရတဲ့သူေတြအားလံုးအတြက္ စစ္မႈထမ္းခြင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္က တကယ္ကိုအက်ိဳးရွိေစမွာပါ။တစ္ေန႔မွာေတာ့ ေပါင္းစည္းထားခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားအသင္းဟာ ကမာၻ႕ေဘာလံုးေလာကမွာ အင္အားႀကီးအသင္းတစ္သင္းျဖစ္လာႏိုင္မွာပါ။