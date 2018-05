AFC Cup အုပ္စု ပြဲစဥ္ (၆) အာဆီယံဇုံ ရဲ႕အေကာင္းဆံုး ကစားသမား (၅)ဦး

AFC Cup 2018 ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အုပ္စုအဆင့္ ပြဲစဥ္ေတြကေတာ့ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါၿပီ။ဒီအုပ္စု ပြဲစဥ္(၅) မွာကစားခဲ့တဲ့ ကစားသမားေတြထဲက အေကာင္းဆံုး ကစားသမား (၅) ဦးကိုေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာပါ။

ပါစီဂ်ာ ဂ်ကာတာအသင္းအေနနဲ႔ တမ္ပီးနက္စ္ ရိုဗာအသင္းကို ၄ ဂိုး ၂ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး အုပ္စု H ရဲ႕ ပထမေနရာကို ရယူၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။Song Lam Nghe An အသင္းကေတာ့ JDT အသင္းကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့ေပမယ့္ အုပ္စု ဒုတိယေနရာကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အုပ္စု G မွာေတာ့ အုပ္စုအဆင့္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္အသင္းက သန္ဟြာအသင္းနဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ ႏိုင္ပြဲတစ္ပြဲရယူႏိုင္ဖို႔ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ေပမယ့္ (၃) ဂိုးစီသေရရလဒ္သာ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ဒီရလဒ္ေၾကာင့္ ဘာလီအသင္းကို အံ့အားသင့္ဖြယ္အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဂလိုဘယ္စီဘူအသင္းက အုပ္စုဒုတိယေနရာကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အုပ္စု F မွာေတာ့ ဟုမ္းယူႏိုက္တက္အသင္းက ဆီရက္စ္နီဂရို႔စ္အသင္းကို (၂) ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔ အႏုိင္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး အုပ္စုပထမေနရာကို ရယူခဲ့ပါတယ္။ဆီရက္နီဂရို႕စ္ အသင္းကေတာ့ အုပ္စုဒုတိယေနရာကို ရရွိခဲ့ၿပီး အေကာင္းဆံုး အုပ္စု ဒုတိယေနရာနဲ႔ ဆီမီးဖိုင္နယ္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သု၀ဏၰ ကြင္းမွာကစားခဲ့တ့ဲ ရွမ္းယူႏိုက္တက္ နဲ႔ ဘိုအန္ကပ္အသင္းတို႔ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ရွမ္းယူႏိုက္တက္အသင္းက ၄ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ ဂိုးျပတ္အေရးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကိုယ္စားျပဳကစားခဲ့ဲ့တဲ့ အသင္းေတြရဲ႕ အုပ္စုေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္ေတြမွာ ဘယ္ကစားသမားေတြက ေျခစြမ္းျပသခဲ့တယ္ဆိုတာကို ၾကည့္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

ေမာင္ေမာင္လြင္ (ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္)

ေမာင္ေမာင္လြင္ကေတာ့ ဒီစာရင္းမွာ ပံုမွန္ပါ၀င္ေနက် ကစားသမားလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းရဲ႕ အေကာင္းဆံုး တိုက္စစ္အားသန္တဲ့ ကစားသမားေတြထဲက တစ္ဦးဆိုတာကို ျပသထားခဲ့ပါတယ္။

အသက္ (၂၂) ႏွစ္ဆိုတဲ့ အရြယ္နဲ႔ ေမာင္ေမာင္လြင္ကစားတဲ့ ပံုစံနဲ႔က အနည္းငယ္ ေရွးရိုးဆန္တယ္လို႔ ဆိုလို႔ရေပမယ့္ အသင္းတြက္ ဖန္တီးေပးခဲ့တဲ့ သြင္းဂိုးေတြကို ၾကည့္ရင္ သူ႔ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

4′ GOAL! 1-0 Yangon United Just what they wanted! Sekou Sylla volleys in the finish at the far post to give Yangon an early lead!#THHvYGU #AFCCup2018 pic.twitter.com/3UeI2xox5q — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 25, 2018

ၿပီးခဲ့တဲ့ သန္ဟြာအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ တိုက္စစ္မွဴး ဆယ္လာ ပိတ္သြင္းယူဖို႔ ေပးပိုခဲ့တဲ့ ေထာင့္ကန္ေဘာက တိက်ေသသပ္ခဲ့ၿပီး အေရွ႕မွာလည္း တိက်တဲ့ ေပးပို႔မႈ (၂) ႀကိမ္ျပဳလုပ္ထားႏုိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဒုတိယတစ္ႀကိမ္ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ အလြတ္တည္ကန္ေဘာကလည္း အသင္းတြက္ ဒုတိယေျမာက္ သြင္းဂိုးတစ္ဂိုးကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

61′ GOAL! 3-2 Yangon United The free kick is whipped into the back post and Thein Zaw is on hand to head it in and put Yangon back in the lead.#THHvYGU #AFCCup2018 pic.twitter.com/AcsTFGw4AL — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 25, 2018

ေမကြန္ ကာလီဂ်ဴရီ (ဘိုအန္ကပ္)

ဘိုအန္ကပ္အသင္း အတြက္ေတာ့ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ရလဒ္ပိုင္းက စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ခ်န္ပီယံ ရွမ္းယူႏိုက္တက္ အသင္းနဲ႔ကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ေမကြန္ ကာလီဂ်ဴရီက ကေမာၻဒီးယား ကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ ဘိုအန္ကပ္အသင္းတြက္ ေတာက္ပတဲ့ ေျခစြမ္းကို ျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေမကြန္ဟာ သြင္းဂိုးေတြသြင္းယူႏိုင္ဖို႔ထက္ အသင္းေဖာ္ေတြ ဂိုးရရွိေစဖို႔ကို အဓိကထား ဖန္တီးေပးခဲ့တာကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ရွမ္းယူႏုိက္တက္ အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ ဂိုးကန္သြင္းခြင့္ ၂ ႀကိမ္ေလာက္ကို ရရွိခဲ့ေပမယ့္ အသင္းေဖာ္ေတြအတြက္ကိုသာ ဖန္တီးေပးခဲ့ပါတယ္။

11′ GOAL! 1-0 Boeung Ket Maycon gives the Cambodian side the lead with a cool finish!#SHUvBKT #AFCCup2018 pic.twitter.com/9rruIxxjxE — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 25, 2018

53′ GOAL! 4-0 Boeung Ket Maycon latches into the through ball and slots his finish into the bottom corner for his second of the match.#SHUvBKT #AFCCup2018 pic.twitter.com/UOzhvDTKPG — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 25, 2018

ဒီရာသီ AFC Cup ၿပိဳင္ပြဲမွာ သြင္းဂိုး ၅ ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး အုပ္စုတြင္း ပြဲစဥ္ေတြအၿပီးမွာ ဆယ္လာ ၊ မာကိုစီမစ္ ၊ မာရာႏြန္တို႔ရဲ႕ေနာက္ စတုတၳေျမာက္ ဂိုးသြင္းအမ်ားဆံုး ကစားသမားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

ရီကို ဆီမန္ဂ်န္တက္ (ပါစီဂ်ာ ဂ်ကာတာ)

ေမာင္ေမာင္လြင္လိုပဲ ဒီစာရင္းမွာ ပံုမွန္ပါ၀င္ေနက် ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္တိုင္းမွာ အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပသထားႏိုင္ခဲ့သူပါ။

တမ္ပီးနက္စ္ ရိုဗာအသင္းနဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာအသင္းတြက္ သြင္းဂိုးရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပမယ့္ ေဘာလံုးအလိမ္အေခါက္စြမ္းရည္ေတြက တမ္ပီးနက္စ္ ေနာက္ခံလူေတြကို အလုပ္ရႈပ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ (၅၁) မိနစ္မွာ ပါစီဂ်ာအသင္း ဂိုးဖက္ကေန ကိုက္ (၅၀) အကြာက ၿပိဳင္ဘက္အသင္း ဂိုးေပါက္ကို ထိုးေဖာက္ခဲ့ၿပီး အသင္းေဖာ္ မူစတာဖစ္ သြင္းဂိုးရယူႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဒီဂိုး မတိုင္ခင္မွာလည္း ဆာတီယာ၀န္ အဖြင့္ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ဖို႔ ဖန္တီးေပးခဲ့ပါတယ္။

51′ GOAL! 3-1 @Persija_jkt Persija launch a swift counter attack and Novri makes no mistake with the finish to extend his side’s lead.#TPRvPSJ #AFCCup2018 pic.twitter.com/EofjdsMfvv — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 24, 2018

အဇ္ဇာဒင္ ရွာဖစ္ (ဟုမ္းယူႏိုက္တက္)

ဟုမ္းယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႔ ဆီရက္စ္ နီဂရို႕စ္အသင္းတို႔ ရင္ဆိုင္ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွ ဟုမ္းယူႏိုက္တက္အသင္းအေနနဲ႔ အနည္းဆံုး (၅) ဂိုးျပတ္ေလာက္ရံႈးနိမ့္မွ အုပ္စုပထမေနရာကို ဖယ္ေပးရမွာျဖစ္လို႔ အေ၀းကြင္းမွာ သေရရလဒ္အတြက္ အဓိကထားကစားခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္မွာ ဟုမ္းယူႏိုက္တက္အသင္းအေနနဲ႔ ေဘာလံုးပိုင္ဆိုင္မႈကို အဓိကထား ကစားခဲ့ၿပီး တန္ျပန္တိုက္စစ္ေတြကေန ႏိုင္ပြဲတစ္ပြဲကိုဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

80′ GOAL! 1-0 @HomeUtdFC Izzdin Shafiq fires the free kick and it appears to go all the way win! As it stands, Home will win the group ahead of Ceres!#CRNvHMU #AFCCup2018 pic.twitter.com/PRY2V8hygz — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 25, 2018

ကြင္းလယ္ခံစစ္ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အသင္းေခါင္းေဆာင္ ရွာဖစ္အေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္စိတ္ဓါတ္ကို ျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး အသင္းတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေဘာကေန သြင္းဂိုး (၁) ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

ရူဖီႏိုဆန္းခ်က္ (ဂလိုဘယ္ ဆီဘူ)

ဂလိုဘယ္အသင္းအေနနဲ႔ ဘာလီအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာျပသခဲ့တဲ့ ေျခစြမ္းတိုင္းသာ ပြဲတစ္ေလ်ာက္ ျပသခဲ့မယ္ဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကလိုပဲ ဆီမီးဖိုင္နယ္ကို လြယ္လြယ္ကူကူ တက္ေရာက္ႏိုင္မွာပါ။

ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ (၃) ပြဲမွာ ရမွတ္ (၇) မွတ္ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဂလိုဘယ္အသင္းမွာ အဓိက အသိအမွတ္ျပဳရမယ့္ သူက ဆန္းခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

2′ GOAL! 1-0 @GlobalCebuFC What a start! Rufino Sanchez heads the cross into the bottom corner to give Global a dream start!#THHvGCB #AFCCup2018 pic.twitter.com/72VzvaCnPE — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 25, 2018

A solid finish saw them claim seven points in their final three Group G matches and a major factor behind this upturn in form has been some deadly displays up front by Rufino Sanchez.

45+1′ GOAL! 3-0 @GlobalCebuFC Rufino Sanchez gets in behind the defence onto the through ball and coolly converts it to put Global in total control.#BLUvGCB #AFCCup2018 pic.twitter.com/TOn6lYt4sX — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 25, 2018

ထိုင္းလိဂ္မွာ သြားေရာက္ကစားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္ကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ ဆီဘူအသင္းကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ပုိင္း နဲ႔ ဂိုးသြင္းစြမ္းရည္တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ဘာလီအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာလည္း (၂) ဂိုးသြင္းယူခဲ့ပါတယ္။