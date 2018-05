ကြမ္တန္အသင္းမွာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ ခက္ခဲတဲ့ အခ်ိန္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ အစၥေမးလ္ ဇာကာရီယာ

မေလးရွားေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ နည္းျပေတြ နဲ႔ ကစားသမားေတြကို ၁၁ လၾကာလစာေပးေခ်ႏိုင္္ခဲ့ျခင္းမရွိတဲ့ ကြမ္တန္အသင္းရဲ႕ ျပႆနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကူညီေပးဖို႔စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကြမ္တန္အသင္းနည္းျပေဟာင္းျဖစ္သူ အစၥေမးလ္ ဇာကာရီယာက သူနဲ႔ အသင္းသားေတြဟာ ကာလရွည္ လစာမရရွိတဲ့ ျဖစ္ရပ္ကို ကာလၾကာရွည္စြာ သည္းခံေစာင့္ဆိုင္းၿပီး ေနခဲ့ရေပမယ့္ မေလးရွားေဘာလံုးလိဂ္ (MFL) ကေန အသငး္ကို ထုတ္ပယ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ထိ လစာေငြရရွိျခင္းမရွိေသးဘူးလို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ကလပ္အသင္းရဲ႕ ကားကိုေမာင္းဖို႔အတြက္ ဒရိုက္ဘာကို လစာမေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားဖို႔ ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကိုယ့္ ကြင္းကိုသြားရတဲ့အထိ အေျခအေနက ဆိုးရြားခဲ့ပါတယ္။အသင္းရဲ႕ေ့လ့က်င့္ေရးကြင္းကေန ဖယ္ေပးခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္ေတြက တကယ္ကိုရွက္ဖို႔ေကာင္းတဲ့အျဖစ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာပါ” ဆိုၿပီးလက္ရွိအသင္းလက္မဲ့ျဖစ္ေနတဲ့ အစၥေမးလ္က ဆိုပါတယ္။

“FAM Cup ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အေျပာင္းအေရႊ႕ကလည္း စတင္ေနၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ အသင္းကို အခုလိုထုတ္ပယ္လိုက္တာဟာ ကစားသမားေတြ အသင္းသစ္ရွာေဖြဖို႔ အခြင့္အေရးရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ေကာင္းတဲ့ျဖစ္ရပ္လို႔ဆိုရမွာပါ။” လို႔လည္း အစၥေမးလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

.@KuantanFA_1970 have been kicked out of the 🇲🇾Malaysian Premier League by @footballmasllp for not showing up against @PDRMFC and their salary 💰💰 issues. https://t.co/1aZ0AZYlHW

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) April 21, 2018