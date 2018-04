အုပ္စုေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္မွာ သေရရလဒ္သာ ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္

ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႔ ဗီယက္နမ္ကလပ္ သန္ဟြာအသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ တစ္ဖက္ ၃ ဂိုးစီနဲ႔ သေရရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

ေဒသတြင္း ဆီမီးဖိုင္နယ္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္အသင္းတြက္ ဒီရလဒ္က အေရးမပါေတာ့သလို သန္ဟြာအသင္းကလည္း ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္လို႔ ပြဲကေအးစက္ႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ခဲ့ေပမယ့္ အျပန္အလွန္သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ ရသကို ေပးစြမ္းခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘာလီအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္က လူစာရင္းကို ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္အသင္း ျပန္လည္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး သန္ဟြာအသင္းကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သန္ဟြာအသင္းကလည္း အုပ္စုေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္ကို အိမ္ကြင္းမွာ ကစားခဲ့ရတာေၾကာင့္ သိကၡာပိုင္းအရ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲစစခ်င္းမွာပဲ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္အသင္းက အဖြင့္ဂိုးစတင္ရရွိခဲ့ၿပီး ေက်ာ္ဇင္ဦးရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန ဆယ္လာက ဂိုးတုိင္ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ေထာင့္ထဲကို ကန္သြင္းၿပီး အသင္းတြက္ ၈ မိနစ္မွာ ဦးေဆာင္ဂိုးသြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

သန္ဟြာအသင္းကလည္း ေျခပဂိုးျပန္လည္ရရွိႏုိင္ဖုိ႔ တိုက္စစ္ဆင္ကစားခဲ့ၿပီး ၁၁ မိနစ္မွာ အိုမာဖေရးက ဘယ္ျခမ္းကေန ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို အေကာင္းဆံုး ေခါင္းတိုက္ၿပီး အသင္းတြက္ ေျခပဂိုးသြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ကြင္းလယ္ကစားသမားေတြရဲ႕ အားၿပိဳင္မႈေတြကို အဓိက ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္အသင္းတြက္ ဒုတိယဂိုးကို ဆယ္လာကပဲ ပြဲခ်ိန္ ၂၂ မိနစ္မွာသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။၂၈ မိနစ္မွာ ေခါင္းတိုက္ခဲ့တဲ့ ဆယ္လာရဲ႕ ေခါင္းတိုက္ခ်က္ကိုလည္း သန္ဟြာအသင္း ဂိုးသမား ထရန္ဘူေငါ့ ကာကြယ္သြားခဲ့ ပါတယ္။

ပထမပိုင္း ၿပီးဆံုးခါနီး ၅ မိနစ္ခန္႔အလုိမွာေတာ့ သန္ဟြာအသင္း ကြင္းလယ္ကစားသမား လီသန္ဗန္က ဂိုးစည္းထိပ္ကေန ကန္သြင္းၿပီး ေျခပဂိုးသြင္း ယူခဲ့တာ ေၾကာင့္တစ္ဖက္ ၂ ဂိုးစီနဲ႔ ပထမပိုင္းၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။

61' GOAL! 3-2 Yangon United

The free kick is whipped into the back post and Thein Zaw is on hand to head it in and put Yangon back in the lead.#THHvYGU #AFCCup2018 pic.twitter.com/AcsTFGw4AL

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 25, 2018