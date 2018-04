အသင္းရဲ႕ ေျပာဆိုမႈေတြဟာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ မဆန္ဘူးလို႔ ေ၀ဖန္ခဲ့တဲ့ ဘက္ဟရီ ရဒ္ဇီ

ကီလန္တန္အသင္းရဲ႕ ကစားသမား ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ ဘက္ဟရီ ရဒ္ဇီ နဲ႔ ဖက္မဲလ္ခ်ီမက္တို႔ ၂ ဦးအေနနဲ႔ အသင္း ဥကၠဌက အသင္းကေန ထြက္ခြာဖို႔ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ စကားေတြဟာ စိတ္ရႈပ္စရာေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

အသင္းမွာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုၾကာကစားခဲ့ၿပီး အသင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ရွိေနခဲ့တဲ့ ဘက္ဟီရီကိုအသင္းကေန ခ်က္ခ်င္းထြက္ခြာဖို႔ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ဟာ တကယ္ကို ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မဆန္တဲ့ လုပ္ရပ္လို႔ ကစားသမားေတြဘက္က ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။

“အသင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြနဲ႔ နည္းျပေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မလိုေတာ့ဘူးဆိုရင္ တိုက္ရိုက္ေျပာသင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔လည္း ျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနေတြအေပၚမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။ သတင္းစာေတြ ၊ လူမႈကြန္ယက္ေတြေပၚမွာ ေဖာ္ျပဖို႔အတြက္ ေျပာျပစရာမလိုပါဘူး” ဆိုၿပီး ဘက္ဟီရီက Malaysian portal MStar ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္ေကာ ခ်ီမက္ေကာ ဒီကိစၥအတြက္ တကယ္ကိုစိတ္ရႈပ္ရပါတယ္။သူတို႔လုပ္တဲ့အလုပ္က လမ္းေၾကာင္းလြဲေနၿပီး ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ လံုး၀မဆန္ပါဘူး” လို႔လည္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကီလန္တန္အသင္း ဥကၠဌျဖစ္သူ ဘီဘီရမ္ဂ်ာနီက ၿပီးခဲ့တဲ့ တနလၤာေန႔က နည္းျပ ျဖစ္သူရဲ႕အစီအစဥ္ေတြမွာ ဘက္ဟီရီ နဲ႔ ခ်ီမက္တို႔ မပါ၀င္ေတာ့တာေၾကာင့္ အသင္းကေနခ်န္လွပ္သြားၿပီး ထြက္ခြာခြင့္ျပဳသြားမယ္လို႔ FOX Sports Asia ကုိေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကစားသမား ၂ ဦးဟာအသင္းတြက္ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာေပးဆပ္ထားခဲ့သူေတြျဖစ္ၿပီး အသငး္ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳရင့္ စီနီယာ ကစားသမားေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို႔ထြက္ခြာသြားမႈဟာ အသင္းတြက္ႀကီးမားတဲ့ ဆံုးရံႈးမႈတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။အသင္းကေနထြက္ခြာဖို႔ ေျပာဆိုခဲ့တဲ ကိစၥဟာ လက္ခံႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲတယ္လို႔ ကစားသမားေတြက ဆိုခဲ့ေပမယ့္ အသင္းကေတာ့ လာမယ့္ရာသီသစ္မစတင္ခင္မွာ အသင္းကေန ထုတ္ပယ္သြားဖို႔ စီစဥ္ေနခဲ့ပါတယ္။

“ဒီရာသီအစမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြ ရွိေနခဲ့တံုးက သူတို႔ဒီအရာေတြကို လက္ခံခ်င္ခဲ့တာပါ။သူတို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဒီထက္ပိုၿပီးမလိုအပ္ေတာ့တာ ေသခ်ာရငေ္တာ့ အနာဂတ္အတြက္ စီစဥ္စရာရွိတာေတြကို စီစဥ္ရမွာပါ။” ဘက္ဟီရီဟာ ကီလန္တန္အသင္းမွာ အဓိက ကစားသမားအျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ရာျပႆနာေတြနဲ႔ ရုန္းကန္ေနခဲ့ရခ်ိန္မွာေတာ့အသင္းကေန လမ္းခြဲရဖို႔ကျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။

ဘက္ဟီရီလိုပဲ အသင္းကေနထြက္ခြာရမယ့္ ေနာက္ထပ္ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ခ်ီမက္ကလည္း “သူတို႔ ဘယ္လိုအေၾကာင္းျပန္မယ္ဆိုတာကို ေသခ်ာမသိေသးပါဘူး။ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးရင္ေတာ့အသင္းေဖာ္ေတြကို အရင္ဆံုးေျပာျပသြားမွာပါ။” လို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။

.@KelateFA president Bibi has revealed that the club will let veterans 🇲🇾 Piya and Apek leave the club‼️The duo have spent a total of 1⃣9⃣ years at the club. https://t.co/PMC2lHfidD

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) April 23, 2018