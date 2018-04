စင္ကာပူ မွာ အာရွပရိသတ္ေတြအတြက္ ျပင္းထန္တဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ပံုေဖာ္မယ့္ ဥေရာပ ထိပ္သီး (၃) သင္း

အာဆင္နယ္ ၊ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းနဲ႔ အက္သလက္တီကို မက္ဒရစ္အသင္းတို႔ လာမယ့္ ဇူလိုင္လမွာ International Champions Cup ပြဲစဥ္အျဖစ္ အာရွ မွာ လာေရာက္ကစားမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အသင္းပရိသတ္ေတြအတြက္ကေတာ့ ေပ်ာ္စရာ သတင္းတစ္ခုလို႔ ဆိုရပါမယ္။

ဒီအသင္း (၃) သင္းဟာ ICC ဖလားပြဲစဥ္ေတြကို ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားသမားဖို႔ရွိေနၿပီး ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔ကေန ၃၀ ရက္ေန႔ထ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ စင္ကာပူ အမ်ိဳးသား အားကစားရံုမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားသြားမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ မိမိအားေပးတဲ့ ပရိသတ္ေတြကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕ခြင့္ ရရွိေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဆံုး ပြဲစဥ္အျဖစ္ အက္သလက္တီကို မက္ဒရစ္အသင္းနဲ႔ အာဆင္နယ္အသင္းတို႔ ရင္ဆိုင္ကစားရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ယူရိုပါလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲကို ျပန္လည္အမွတ္ရေစမယ့္ ပြဲစဥ္တစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။

ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ေနမာ ၊ ဘာေပတို႔ ပါ၀င္မယ့္ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းနဲ႔ အူဘာမီယန္း ၊ အိုေဇးလ္ အစရွိတဲ့ ကစားသမားေတြနဲ႔ စုဖြဲ႕ထားခဲ့တဲ့ အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕ အားၿပိဳင္မႈကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။

ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္ကိုေတာ့ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းနဲ႔ အက္သလက္တီကို မက္ဒရစ္အသင္းတို႔ ကစားသြားဖို႔ရွိေနခဲ့ၿပီး ဒီ ၂သင္း သမိုင္းမွာ ဒုတိယေျမာက္ေတြ႕ဆံုမႈ ျဖစ္လာမယ့္ ပြဲစဥ္တစ္ပြဲပါ။

ယခုႏွစ္အတြက္ ICC ဖလားၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပပံုကို global format လို႔ ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚခဲ့ၿပီး ဥေရာပရဲ႕ ထိပ္တန္းအသင္း ၁၈ သင္းဟာ အာရွ ၊ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေတြမွာ ပြဲစဥ္ေပါင္း ၂၇ ပြဲကို က်င္းပသြားဖို႔ စီစဥ္ထားခဲ့ပါတယ္။

အာရွ ၊ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအသီးသီးကေန ခ်န္ပီယံေတြထြက္ေပၚလာမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ICC ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ခ်န္ပီယံ အသင္း ၁ သင္းတည္းသာ ထြက္ေပၚေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ICC ပြဲစဥ္ေတြမွာ ဘိုင္ယန္ ၊ ခ်ဲလ္ဆီးနဲ႔ အင္တာမီလန္အသင္းေတြကို အာရွပရိသတ္ေတြ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အင္တာမီလန္အသင္းက ဗိုလ္စြဲထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၈ International Champions Cup (စင္ကာပူ) ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ပြဲစဥ္မ်ား

ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ – အက္သလက္တီကို မက္ဒရစ္ vs အာဆင္နယ္

ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ – အာဆင္နယ္ vs ပီအက္စ္ဂ်ီ

ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ – ပီအက္စ္ဂ်ီ vs အက္သလက္တီ မက္ဒရစ္