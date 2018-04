ေမဂ်ာလိဂ္မွာေျပာင္းေရႊ႕ကစားခြင့္ရတဲ့ပထမဆံုးမေလးရွားကစားသမားျဖစ္လာခဲ့တဲ့ဝမ္ကူဇိန္

အသက္(၁၉)ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့ မေလးရွားလူငယ္ကြင္းလယ္ကစားသမား ဝမ္ကူဇိန္ဟာ စပို႕တင္းကန္းဆက္စ္စီးတီး အသင္းနဲ႕ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုအျပီးမွာ ေမဂ်ာလိဂ္ကို ထြက္ကစားခြင့္ရတဲ့ ပထမဆံုး မေလးရွားႏိုင္ငံသား ကစားသမားျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ဝမ္ကူဇိန္ဟာ ေမဂ်ာလိဂ္ကလပ္ စပို႕တင္းကန္းဆက္စ္စီးတီး အသင္းမွာ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္ထိ ရွိေနေစ မယ့္ (၃)ႏွစ္သက္တမ္းစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တာျဖစ္ျပီး သူ႕ရဲ႕ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ကစားသမားဘဝ ကို အစျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“ ဝမ္ကူဇိန္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ အကယ္ဒမီကို ေရာက္ရွိလာခဲ့တာျဖစ္ျပီး မယံုႏိုင္စရာ ႏႈန္းေတြနဲ႕ တိုးတက္လာခဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဝမ္ဇိန္က သူကစားတဲ့ေနရာကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္တဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ သူ႕အေနနဲ႕ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ လုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႕စိတ္ထဲ သံသယ မျဖစ္ပါဘူး ။ ” လို႕ စပို႕တင္းကန္းဆက္စ္စီးတီးအသင္းရဲ႕ နည္းျပ ပီတာဗားမက္စ္က အသင္းရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကစားသမားကိုယ္တိုင္ကေတာ့ သူ႕ကိုယ္သူ အျမန္ဆံုးအခ်ိန္အတြင္း ေျခစြမ္းတစ္ခုရရွိဖို႕ ရည္ရြယ္ထား ပါတယ္။

