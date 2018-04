AFC Cupပြဲစဥ္(၅)မွအေကာင္းဆံုးကစားသမား(၅)ဦး

ျပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းအတြင္းက ယွဥ္ျပဳိင္ကစားခဲ့တဲ့ AFC Cup ပြဲစဥ္ (၅) အာဆီယံဇုန္ပြဲစဥ္ေတြထဲ က အေကာင္းဆံုး ကစားသမား (၅)ဦးကို Fox Sports Asia မွ ေရြးထုတ္ထားပါတယ္။

မာကိုဆီမစ္ ( ပါဆီဂ်ာ ဂ်ာကတာ)

ပြဲစဥ္(၂)တုန္းက မာကိုဆီမစ္ဟာ အသင္းအတြက္ ဟက္ထရစ္ဂိုး သြင္းယူႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း အေကာင္းဆံုး ကစားသမား (၅)ဦး စာရင္းကေန ကံမေကာင္းစြာနဲ႕ပဲ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲစဥ္ (၅)မွာေတာ့ ပါဆီဂ်ာ ဂ်ာကတာ အသင္းဟာ ဂ်ိဳဟိုးဒါရူးလ္အသင္းကို (၄)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ရာမွာ မာကိုဆီမစ္တစ္ဦးတည္းမွ (၄)ဂိုး သြင္း ယူေပးခဲ့ျပီး ထိုက္ထိုက္တန္တန္နဲ႕ ဒီစာရင္းထဲမွာ ပါ၀င္လာတာျဖစ္ပါတယ္။

မာကိုဆီမစ္ဟာ ေနရာယူမွန္မွန္နဲ႕ သြင္းယူခဲ့တဲ့ သြင္းဂိုး (၂)ဂိုး နဲ႕အတူ ပင္နယ္တီဂိုးတစ္ဂိုး ၊ ဟီဟာႏူဆာရ႕ဲ ဖရီးကစ္မွတစ္ဆင့္ ေခါင္းတိုက္ဂိုးတစ္ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ျပီး ပါဆီဂ်ာ ဂ်ာကတာ အသင္းကို အႏိုင္(၃)မွတ္ရယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဘီဗန္နီဒိုမာရာႏြန္ ( ဆီးရက္စ္နီဂရိုးစ္)

မာကိုဆီမစ္ဟာ AFC Cup ရဲ႕ ဂိုးသြင္းအမ်ားဆံုးကစားသမားစာရင္း ထိပ္ဆံုးမွာ ရပ္တည္ျပီး (၂၄)နာရီ အၾကာမွာပဲ ဆီးရက္စ္နီဂရိုးစ္အသင္း ကစားသမား ဘီဗန္နီဒိုမာရာႏြန္ဟာလည္း ဘြန္ကပ္ အသင္းဘက္ကို ဟက္ထရစ္ဂိုးသြင္းယူကာ ဂိုးသြင္းအမ်ားဆံုး ကစားသမားစာရင္းမွာ ပါ၀င္လာပါတယ္။

ဆီးရက္စ္နီဂရိုးစ္အသင္းဟာ ေတာင့္တင္းတဲ့ ဘြန္ကပ္ အသင္းရဲ႕ ခံစစ္ကို ထိုးေဖာက္ရာမွာ ရုန္းကန္မႈ ရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း မိနစ္ (၃၀)မွာ တစ္မိနစ္အတြင္း (၂)ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့တဲ့ မာရာႏြန္ရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြဟာ အသက္ရွဴေခ်ာင္ေစခဲ့ပါတယ္။

မာရာႏြန္ဟာ ေသြးေအးတဲ့ ေျခစြမ္းေတြနဲ႕အတူ ပြဲခ်ိန္ (၆၉)မိနစ္မွာ ေနာက္ထပ္ သြင္းဂိုး တစ္ဂုိး သြင္းယူႏိုင္ခဲ့ျပီး ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကသြင္းယူခဲ့တဲ့ စံခ်ိန္ျဖစ္တဲ့ (၈)ဂိုး ကို လိုက္မီခဲ့ပါတယ္။ မာရာႏြန္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ရာသီတုန္းကေတာ့ ဒုတိယေျမာက္ ဂိုးသြင္းအမ်ားဆံုးကစားသမားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေမာင္ေမာင္လြင္ (ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ )

ေမာင္ေမာင္လြင္ဟာ အေကာင္းဆံုး ကစားသမား (၅)ဦးစာရင္းမွာ အျမဲတမ္း ပါ၀င္ေနက် ကစားသမား ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္အသင္းဟာ (၂)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ ရံံႈးနိမ့္ေနရာမွ ေနာက္ကေန ဂိုးေတြ ျပန္လည္သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး ဘာလီယူႏုိက္တက္အသင္းကို (၃)ဂိုး (၂)ဂိုးနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာလည္း ပံုစံေကာင္းတစ္ခုကို ျပသထားႏိုင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

44′ GOAL! 1-2 @YangonUnitedFC

Uchida threads the ball through to Mg Mg Lwin, who makes no mistake as he opens scoring for the home side. Game on!#AFCCup2018 #YGUvBLU pic.twitter.com/CenCUWRYls

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 11, 2018