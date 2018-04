ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲမစတင္ခင္(၂)လအလိုမွာနည္းျပျဖစ္သူကိုထုတ္ပယ္ခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္ အသင္း

ဂ်ပန္လက္ေရြးစင္အသင္းကေတာ့ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲစတင္ဖို႔ (၂)လ အလိုမွာ နည္းျပျဖစ္သူ ဗာဟစ္ ဟိုလီဟိုဒစ္ကို ရာထူးကေနထုတ္ပယ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသတင္းကို တနလၤာေန႔မြန္းလြဲပိုင္းမွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး ေၾကျငာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းအေပၚမွာ အားလံုးက အံ့အားသင့္ခဲ့ၿပီး ဟိုလီဟိုဒစ္ရဲ႕ေနရာမွာ နီရွီႏိုနဲ႔ အစားထိုးသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ႏိုရွီႏို ဟာနည္းစနစ္ဆိုင္ရာေကာ္မတီရဲ႕ ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အသင္းရဲ႕ရလဒ္ပိုင္း ယိမ္းယိုင္ခဲ့ခ်ိန္မွာ နည္းျပ ဟိုလီဟိုဒစ္ကိုထုတ္ပယ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ကမာ႓႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲကို ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္မယ္ဆိုတာ အားလံုးကစိတ္ဝင္စားေနပါတယ္။

All 3 (now ex) coaches from the same AFC World Cup Qualification group: Japan, Saudi Arabia and Australia have either been sacked or quit their job.

❌Bert Van Marwijk 🇸🇦

❌Ange Postecolgu 🇦🇺

❌Vahid Halilhodzic 🇯🇵 — Football Roos (@football_roos) April 9, 2018

ဂ်ပန္အသင္းအေနနဲ႔ ေျခစစ္ပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ (၁၀) ပြဲမွာ (၃) ပြဲသာအႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီအႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္ေတြမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ တရုတ္လိုအသင္းေတြကို အႏိုင္ရရွိခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ EAFE E-1 ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယားအသင္းကို (၄) ဂိုး (၁) ဂိုးနဲ႔ ဂိုးျပတ္ အေရးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလမွာ ဘရာဇီးလ္ နဲ႔ ဘယ္လ္ဂ်ီယံအသင္းေတြကို အေရးနိမ့္ခဲ့တာ လက္ခံႏိုင္စရာရွိေပမယ့္ ေဟတီနဲ႔ မာလီလိုအသင္းေတြနဲ႔ သေရရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ဟိုလီဟိုဒစ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကိုေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

As manager of Gamba Osaka from 2002 to 2011, Nishino turned the team from also-rans into perennial title contenders – winning the J.League in 2005, the AFC Champions League in 2008, and various other cup competitions. Gamba finished third at the FIFA Club World Cup in 2008. — Ben Mabley(ベン・メイブリー) (@BenMabley) April 9, 2018

နည္းျပသစ္ျဖစ္လာမယ့္ ႏိုရွီႏိုကေတာ့ ဂမ္ဘာအိုဆာကာ အသင္းနဲ႔အတူ ေအာင္ျမင္တဲ့အနာဂါတ္ေတြ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ေဂ်လိဂ္ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ Emperor’s Cup နဲ႔ ေဂ်လိဂ္ ဖလားၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ လက္ေရြးစင္ ကြင္းလယ္ကစားေဟာင္းျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုရွီႏိုကို လက္ေရြးစင္နည္းျပအျဖစ္တရားဝင္ခန္႔အပ္မယ့္ သတင္းကို လာမယ့္တစ္ပတ္တြင္းမွာ မီဒီယာေတြကို အတည္ျ႔ပဳမယ္လို႔ ဂ်ပန္ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ကိုဇို တာရွီမာက အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

Tashima: We want to improve our chances of winning at the WC even if by 1-2%. We decided to pick the staffer who has seen the team the most. — Dan Orlowitz (@aishiterutokyo) April 9, 2018

ဂ်ပန္အသင္းကေတာ့ အုပ္စု (H) မွာ ကိုလံဘီယာ ပိုလန္ နဲ႕ ဆီနီေဂါတို႔နဲ႔ တစ္အုပ္စုတည္းက်ေရာက္ေနပါတယ္။