၂၀၁၈အမ်ိဳးသမီးအာရွဖလားျပိဳင္ပြဲအဖြင့္ပြဲစဥ္မွာအိမ္ရွင္ေဂ်ာ္ဒန္အသင္းကိုအႏိုင္ရခဲ့တဲ့ဖိလစ္ပိုင္အသင္း

၂၀၁၈ အမ်ိဳးသမီးအာရွဖလား ေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္လက္ေရြးစင္အသင္းဟာ အဖြင့္ပြဲစဥ္ မွာပဲ အိမ္ရွင္ေဂ်ာ္ဒန္အသင္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္လက္ေရြးစင္အမ်ိဳးသားအသင္းဟာ မွတ္တမ္းတစ္ခုအေနနဲ႕ ၂၀၁၉ အာရွဖလားကို ၀င္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ျပီးေနာက္မွာပဲ အမ်ိဳးသမီးလက္ေရြးစင္အသင္းကလည္း အာရွဖလား အဖြင့္ပြဲစဥ္မွာ အိမ္ရွင္အသင္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး မွတ္တမ္းတစ္ခုရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့ တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Amman International Stadium မွာကစားခဲ့တဲ့ အဆိုပါ ပြဲစဥ္မွာ ဖိလစ္ပိုင္အသင္းဟာ ေဂ်ာ္ဒန္ အသင္းကို (၂)ဂိုး(၁)ဂိုးနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲအစ (၁၁)မိနစ္္မွာပဲ ေဂ်ာ္ဒန္အသင္းရဲ႕ အသင္းေခါင္းေဆာင္ စတီဖင္အယ္လ္ေနဗာ ရဲ႕ ဖန္တီး ေပးပို႕မႈမွတစ္ဆင့္ ေမဆာဘာရာ က အဖြင့္ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

76′ GOAL! 🇯🇴 1-2 🇵🇭

Sarina Bolden fights her way through 🇯🇴’s defence and completes the comeback for 🇵🇭!#WAC2018 #Jordan2018 #JORvPHI pic.twitter.com/9is0w31Ydf

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 6, 2018