တရုတ္မွာျမင္သာေအာင္တက္တူးထိုးထားတဲ့ကစားသမားေတြကိုတားျမစ္ကန္႕သတ္လိုက္တာေၾကာင့္အြန္လိုင္းေ၀ဖန္မႈမ်ားျမင့္တက္

တရုတ္ႏိုင္ငံကေဖာ္ျပတဲ့ သတင္းေတြအရ တက္တူးထိုးထားတဲ့ ကစားသမားေတြဟာ ပြဲစဥ္ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားေနခ်ိန္အတြင္း သူတို႕ရဲ႕ျမင္သာတဲ့ တက္တူးမ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားဖို႕ တားျမစ္ခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္လိုက္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

အဆုိပါတားျမစ္ခ်က္ေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေ၀ဖန္မႈေတြျမင့္တက္လာခဲ့သလို ဟာသသေဘာနဲ႕ သေရာ္ထားတဲ့ meme (၂) ခုေလာက္လည္း ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။

ေကာင္လင္ ၊ ၀ီရွီေဟာင္ တုိ႕ အပါအ၀င္ တရုတ္ကစားသမားအမ်ားစုဟာ ေ၀းလ္စ္အသင္းနဲ႕ ကစားခဲ့တဲ့ China Cup အဖြင့္ပြဲစဥ္မွာ သူတို႕ရဲ႕တက္တူးေတြကို ပတ္တီး ၊ တိပ္မ်ားျဖင့္ပတ္ကာ ပါ၀င္ကစားခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ တနဂၤေႏြေန႕မွာပဲ ျမင္သာေလာက္တဲ့တားျမစ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

This should be getting a *lot* more attention: last night, there was an order from on high to China's football team to cover all visible tattoos. Yet another example of government interference, but FIFA continues to turn a blind eye… pic.twitter.com/Teb6xpS5IV

— Mark Dreyer (@DreyerChina) March 23, 2018